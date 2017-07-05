Beşiktaş ve Fenerbahçe, Chelsea'den Loic Remy İçin Karşı Karşıya Geldi
Beşiktaş ve Fenerbahçe, Chelsea'nin satmaya sıcak baktığı Fransız forvet Loic Remy için karşı karşıya geldi. Beşiktaş, yaptığı teklifle Fenerbahçe'nin bir adım önünde.
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın forvet transferi listesinde yer alan Loic Remy'nin Fransa'da Rennes tarafından istendiği öne sürüldü.
CHELSEA SICAK BAKIYOROuest France'da yer alan haberde; Rennes'in bu transfer döneminde Andre Pierre-Gignac ve Vincent Aboubakar'ı da istediği ancak bu transferlerdeki yüksek maliyetler nedeniyle rotasını Loic Remy'e çevirdiği belirtildi. Loic Remy'nin 1 yıllık kontratının kalması ve Chelsea'nin de satmaya sıcak bakması nedeniyle transferin gerçekleşebileceği ifade edildi.
BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE KARŞI KARŞIYAOuest France'a göre, Rennes dışında Marsilya, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da Loic Remy için masada olduğu kaydedildi. 30 yaşındaki Loic Remy, geçen sezon sadeece 8 resmi maçta 283 dakika forma giymiş ve gol atamamıştı.
BEŞİKTAŞ BİR ADIM DAHA ÖNDELoic Remy transferi için mesafe kateden Beşiktaş, oyuncunun 4 yıllık sözleşme isteğine 3+1 senelik teklifle karşılık verdi. Taraflar büyük ölçüde sözleşti. Şimdi gözler Chelsea'de. Kartal'ın Londra ekibine önerdiği rakam 2 milyon Euro...