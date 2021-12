Beşiktaş UFL'e Katıldı! Yeni Futbol Oyunundaki İlk Türk Takımı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (SaveButonu) -

Beşiktaş UFL'e katıldı, önümüzdeki yıllarda adından çokça söz ettirmesi beklenen yeni futbol oyunu, Türk takımlarını da unutmuyor.

Strikerz Inc tarafından geliştirilen, oynaması ücretsiz bir futbol oyunu olan UFL, yeni açıklamalarıyla futbol severleri heyecanlandırmayı sürdürüyor. AS Monaco, FC Shakhtar Donetsk, Sporting CP, West Ham United gibi büyük kulüplerle anlaşma yapan UFL, henüz geliştirme aşamasındayken bile büyük ilgi çekmeyi başardı. UFL'in yeni partneri ise Beşiktaş oldu.

Beşiktaş UFL'e katıldı, UFL resmi Twitter hesabı, Beşiktaş Esports resmi hesabını alıntılayarak, oyuna yeni eklenen takımlardan birinin Beşiktaş olduğunu duyurdu.

25 Ağustos'ta bu fragman ile duyurulan oyun, Unreal Engine'in gücünü arkasına alıyor. UFL olarak kısaltılan United Football League gerçekçi bir futbol simülasyonu olmasının yanı sıra, oyunculara ücretsiz futbol zevki sunmayı amaçlıyor. Asıl odağı online oynanış olan oyunda, yine de bir offline mod bulunması bekleniyor. Böylece evlerimizde arkadaşlarımızla futbol turnuvaları düzenlememiz de mümkün olacak. Resmi Twitter hesapları üzerinden fanlarıyla sıklıkla etkileşim kuran UFL, oyunu oyuncuların istediği şekilde dizayn etmek için elinden geleni yapıyor gibi gözüküyor.

FIFA ve eFootball'a Rakip Geliyor: UFL Duyuruldu!

UFL Ne Zaman Çıkıyor?

UFL'in ne zaman çıkacağı henüz belli değil. Oyun geliştirme aşamasında, sponsorluklar ve partnerler ile gelişimini sürdürüyor. Oyunun ilk oynanış videosu ise Ocak 2022'de online platformlardan yayımlanacak. Bu tarihin ardından oyundan neler beklememiz gerektiğini biraz daha fazla anlayabilmemiz mümkün. #FairtoPlay etiketiyle duyurulan oyun, ücretsiz olmasının yanı sıra sadece "becerilerinizin önemli olduğu" bir oynanış planlıyor. Yani UFL, büyük miktarlarda paralar harcayarak satın aldığımız oyun içi paketlerden istediğimiz oyuncuların çıkmasını umma derdine bir son verebilir.

Son 5 yıldır geliştirilmekte olan UFL, diğer futbol oyunlarının aksine her yıl yeni bir oyun oyun çıkarmayacak. Bunun yerine düzenli güncellemelerle oyun her zaman güncel tutulacak. Oyunun şimdilik sadece konsollara çıkması bekleniyor. UFL'in oynanabileceği konsollar Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4 ve PlayStation 5 olarak listelenmiş, bilgisayara çıkıp çıkmayacağı konusunda ise henüz bilgimiz yok.

UFL hakkında daha fazla detay paylaşıldıkça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz, takipte kalmayı unutmayın.

