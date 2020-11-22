Beşiktaş Tofaş maçı hangi kanalda, ne zaman? Beşiktaş Tofaş basketbol maçı saat kaçta? Beşiktaş Tofaş maçı canlı izle!
22.11.2020 17:49 | Son Güncelleme: 22.11.2020 17:53
Basketbol Süper Ligi kapsamında karşı karşıya gelen Beşiktaş ile Tofaş basketbol maçı detayları haberimizde. Beşiktaş Tofaş maçı hangi kanalda, ne zaman? Beşiktaş Tofaş basketbol maçı saat kaçta?
ING Basketbol Süper Ligi'nde bugün Beşiktaş ile Tofaş karşılaşıyor. Maç hakkında detayları sizler için derledik.
BEŞİKTAŞ TOFAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş ile Tofaş arasındaki Basketbol Süper Ligi maçı, Tivibu Spor 2 kanalında canlı yayınlanacak.
TİVİBU CANLI İZLEME FREKANS BİLGİLERİ
Tivibu Spor 2 Tivibu 79, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.
BEŞİKTAŞ TOFAŞ MAÇI HANGİ GÜN?
Beşiktaş-Tofaş Maçı 22 Kasım Pazar günü oynanacak.
BEŞİKTAŞ TOFAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?
Beşiktaş-Tofaş Maçı 17:30'de başlayacak.
BEŞİKTAŞ TOFAŞ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Beşiktaş ile Tofaş arasındaki Basketbol Süper LigiMaçı Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi, İstanbul'da oynanacak.