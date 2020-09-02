Beşiktaş'ta vatandaşlara aşure dağıtıldı
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Beşiktaş'ta vatandaşlara aşure dağıtıldı

Beşiktaş'ta vatandaşlara aşure dağıtıldıİSTANBUL(DHA)- BEŞİKTAŞ Belediyesi, Muharrem Ayı dolayısıyla Barbaros Meydanı'nda vatandaşlara aşure dağıttı.

02.09.2020 10:34 | Son Güncelleme: 02.09.2020 10:41

Beşiktaş'ta vatandaşlara aşure dağıtıldı

İSTANBUL(DHA)- BEŞİKTAŞ Belediyesi, Muharrem Ayı dolayısıyla Barbaros Meydanı'nda vatandaşlara aşure dağıttı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 'Muharrem ayının tüm insanlığa barış sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum. Beşiktaş çok özel bir yer. İki kıtanın birleştiği, üç semavi dinin bir arada yaşadığı bir kent. Bizlerde bu mozaiği yaşatan kente çok mutluyuz' dedi.

Beşiktaş Belediyesi, Barbaros Meydanı'nda kurulan çadırda Muharrem Ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıttı. Aşure dağıtımına katılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da vatandaşlara aşure ikram etti.

BAŞKAN AKPOLAT: BEŞİKTAŞ ÇOK ÖZEL BİR YER

Muharrem ayının tüm insanlığa barış sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum? diyen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 'Muharrem ayının oruç kısmının sonuna geldik. Şu an ise Barbaros Meydanı'nda aşurelerimiz dağıtılıyor. Muharrem ayının tüm insanlığa barış sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum. Beşiktaş çok özel bir yer. İki kıtanın birleştiği, üç semavi dinin bir arada yaşadığı bir kent. Bizler de bu mozaiği yaşatan kente çok mutluyuz. Bugün de aşurelerimizi dağıtıp bu ruhu yaşatmaya çalışıyoruz' dedi.

Beşiktaş'ta vatandaşlara aşure dağıtıldı

Kaynak: DHA

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