Beşiktaş'ta sipariş getirdiği apartmanın merdivenlerine idrarını yapan kurye kamerada

Beşiktaş'ta bir apartmana yemek siparişi getiren kurye, siparişi alıcıya teslim ettikten sonra apartmandan ayrıldı. Bir apartman sakini binada idrar kokusu aldıktan sonra kameraları izledi. Görüntülerde kuryenin apartmana idrarını yaptığı görülürken, kuryenin çalıştığı firmaya şikayette bulundu. Firma ise gereken işlemin yapılacağını söyledi.

Beşiktaş'ın Türkali Mahallesi Gazi Refik Sokak'taki bir apartmanda geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, alınan bilgilere göre, apartman sakinlerinden biri internet üzerinden yemek siparişi verdi. Siparişi getiren kurye, yemeği teslim ettikten sonra apartmandan ayrıldı.

İDRAR KOKUSU ÜZERİNE GÜVENLİK KAMERALARINI İZLEDİ

Kuryenin apartmandan ayrılmasından kısa bir süre sonra bina sakinlerinden biri idrar kokusu aldı. Dairesinden çıkarak kokunun yoğunlaştığı yere doğru yönelen apartman sakini, apartman merdivenlerinde idrar gördü. Hemen güvenlik kameralarını inceleyen apartman sakini, yemek siparişi getiren kuryenin apartmandan ayrıldığı sırada merdivenlerde pantolonunu sıyırdığını fark etti.

FİRMA OLAYI KABULLENDİ

Bina sakini, kuryenin apartman merdivenlerine idrarını yaptığı iddiasıyla yemek siparişi verilen firmaya şikayette bulundu. Firmanın ise olayı kabullenerek kurye hakkında gerekli işlemin yapılacağını söylediği öğrenildi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler tepki topladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı