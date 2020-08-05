Beşiktaş'ta sağlık emekçilerine saygı duvarı
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Beşiktaş'ta sağlık emekçilerine saygı duvarı

Beşiktaş Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan ve kayıplara neden olan COVID-19 salgını sürecinde gece gündüz çalışan sağlık emekçilerine Beşiktaş adına şükranlarını iletmek için Ortaköy Mahallesi Portakal Yokuşu Caddesi'nde bir duvarı, sağlık emekçilerini temsil eden bir muralla (duvar...

Beşiktaş'ta sağlık emekçilerine saygı duvarı
05.08.2020 10:57 | Son Güncelleme: 05.08.2020 11:01

Beşiktaş Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan ve kayıplara neden olan COVID-19 salgını sürecinde gece gündüz çalışan sağlık emekçilerine Beşiktaş adına şükranlarını iletmek için Ortaköy Mahallesi Portakal Yokuşu Caddesi'nde bir duvarı, sağlık emekçilerini temsil eden bir muralla (duvar resmi) renklendirdi.

Mart ayında Türkiye'de ilk COVID-19 vakasının açıklanmasıyla birlikte kriz planını uygulamaya koyan Beşiktaş Belediyesi, ilçe genelinde fiziksel tedbirler almasının yanı sıra, dijital ve geleneksel medya mecralarında farkındalık kampanyaları da düzenledi. Beşiktaş Belediyesi Türkiye'de yerel yönetimler arasında bir ilk olma özelliği taşıdığını belirttiği Halk Sağlığı Dijital Yönetim Merkezi'ni kurduğunu ve tüm süreci bu merkez üzerinden koordine ettiğini hatırlattı.Salgının ilk aşamasından beri sağlık çalışanlarına destek verdiğine dikkat çeken Beşiktaş Belediyesi, toplam 185 yatak kapasiteli iki öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarına açtı. Beşiktaş Belediyesi'nin pandemi sürecindeki çalışmalarının OECD ve EUROCITIES gibi uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından örnek gösterildiği belirtildi.

 "SAĞLIK ÇALIŞANLARINI ONURLANDIRMAKİ KAYBETTİKLERİMİZİN ANISINI YAŞATMAK İSTİYORUZ"

Salgın sürecinde sağlık çalışanlarının bu özverili çalışmaları birçok sokak sanatçısı için ilham oldu ve dünyanın farklı kentlerinde duvar resimlerine yansıdı. Beşiktaş sokaklarında herkesin sanatla karşılaşmasını sağlamak için yakın zamanda Beşiktaş Sokakta Sanat projesine başlayan Beşiktaş Belediyesi, Ortaköy Mahallesi Portakal Yokuşu Caddesi'nde bir duvarı sağlık emekçilerini temsil eden bir muralla renklendirdi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat "COVID-19 pandemisinde gösterdikleri insanüstü çabaya karşılık ne yapsak az ama biz sağlık çalışanlarımızı bir eserle onurlandırmak, bu zorlu mücadelede kaybettiğimiz sağlık çalışanlarının ise anısını yaşatmak istiyoruz" şeklinde ifade etti. Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile BİO'nun (Beşiktaş İletişim Ofisi) projelendirdiği çalışma, 6 metre yüksekliğe ve 46 metre uzunluğa sahip alana No More Lies mahlaslı sanatçı tarafından yapıldı. Çalışmanın yapım aşaması ayrıca dünyaca ünlü fotoğrafçı Chris McGrath tarafından fotoğraflandı ve lisanslı fotoğraf arşivi platformu GettyImages'de paylaşıldı. Projede Istanbul Comics and Art Festival (ICAF) sanat iş birlikçisi, DYO ve Donut Store - Montana Colors ise boya destekçisi olarak yer aldı.


Kaynak: DHA

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