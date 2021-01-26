Beşiktaş'ta Rus turistlere dehşeti yaşatan şüpheli adliyeye sevk edildi
BEŞİKTAŞ'ta ikisi kadın 3 turisti bıçakla yaralandıktan sonra yakalanan şüpheli Hasan Hüseyin Y., Cinayet Büro Amirliğinde verdiği ifadesinde "Susma" hakkını kullandı.
BIÇAKLADIĞINI KABUL EDİP "SUSMA" HAKKINI KULLANDICinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin, bıçaklama olayını kendisinin yaptığını kabul ederken, nedeni konusunda bir bilgi vermediği öğrenildi. Şüphelinin olayla ilgili ifade vermeyerek "Susma" hakkını kullandığı belirtildi.
NEDEN YAPTINIZ SORULARINA "DÜMEN YAPMAYI BIRAKIN DİYE KARŞILIK VERDİ"Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli çıkışta neden yaptınız sorularına karşılık "Dümen yapmayı bırakın", "Sen ne dersen o" şeklinde karşılık verdi. Şüpheli polis ekipleri tarafından Çağlayan'daki adliyeye sevk edildi.
RUS TURİST: BİZE DOĞRU KOŞUP SALDIRDI
Öte yandan hastanede tedavisi süren ve hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilen Rus turist Alexandra Ruslonava "Arkadaşlarımla yürürken birinin bize doğru koştuğunu gördüm. Daha sonra bıçaklamaya başladı. Onu daha önce hiç görmemiştim. Bunun neden yaptı bilmiyorum." dediği belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı