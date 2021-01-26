Beşiktaş'ta Rus turistlere dehşeti yaşatan şüpheli adliyeye sevk edildi
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Beşiktaş'ta Rus turistlere dehşeti yaşatan şüpheli adliyeye sevk edildi

26.01.2021 13:59 | Son Güncelleme: 26.01.2021 14:03
Beşiktaş'ta Rus turistlere dehşeti yaşatan şüpheli adliyeye sevk edildi

BEŞİKTAŞ'ta ikisi kadın 3 turisti bıçakla yaralandıktan sonra yakalanan şüpheli Hasan Hüseyin Y., Cinayet Büro Amirliğinde verdiği ifadesinde "Susma" hakkını kullandı.

BEŞİKTAŞ'ta ikisi kadın 3 turisti bıçakla yaralandıktan sonra yakalanan şüpheli Hasan Hüseyin Y., Cinayet Büro Amirliğinde verdiği ifadesinde "Susma" hakkını kullandı. Daha önce 26 kez polis tarafından gözaltına alınan şüphelinin 8 ay cezaevinde kaldığı ortaya çıktı. Öte yandan hastanede tedavine devam edilen ve hayati tehlikeyi atlatan rus turist Aleksandra Ruslonava ifadesinde "Bize doğru koştu. Bana ve arkadaşlarıma saldırdı. Daha önce kendisini hiç görmemiştim. Bunu neden yaptı bilmiyorum." dediği öğrenildi.

Beşiktaş, Vişnezade Mahallesi, Süleyman Seba Caddesi üzerinde önceki akşam saatlerinde meydana gelen olayda İstanbul'a turist olarak gelen ikisi kadın 3 Rus uyruklu kişi bıçaklı saldırıya uğramıştı. Saldırgan 3 turisti yaraladıktan sonra olay yerinden kaçmıştı. Saldırıda ağır yaralanan Aleksandra Ruslonava (22) ile Aleksandra Volkavo (21) ve Maxim Medvedev (27) hastanede tedavi altına alınmışlardı. İstanbul polisi olaydan sonra yaptığı operasyonda olayın şüphelisi Hasan Hüseyin Y.'yi gözaltına almıştı.

BIÇAKLADIĞINI KABUL EDİP "SUSMA" HAKKINI KULLANDICinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin, bıçaklama olayını kendisinin yaptığını kabul ederken, nedeni konusunda bir bilgi vermediği öğrenildi. Şüphelinin olayla ilgili ifade vermeyerek "Susma" hakkını kullandığı belirtildi.

NEDEN YAPTINIZ SORULARINA "DÜMEN YAPMAYI BIRAKIN DİYE KARŞILIK VERDİ"Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli çıkışta neden yaptınız sorularına karşılık "Dümen yapmayı bırakın", "Sen ne dersen o" şeklinde karşılık verdi. Şüpheli polis ekipleri tarafından Çağlayan'daki adliyeye sevk edildi.

RUS TURİST: BİZE DOĞRU KOŞUP SALDIRDI

Öte yandan hastanede tedavisi süren ve hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilen Rus turist Alexandra Ruslonava "Arkadaşlarımla yürürken birinin bize doğru koştuğunu gördüm. Daha sonra bıçaklamaya başladı. Onu daha önce hiç görmemiştim. Bunun neden yaptı bilmiyorum." dediği belirtildi.


Beşiktaş'ta Rus turistlere dehşeti yaşatan şüpheli adliyeye sevk edildi
Beşiktaş'ta Rus turistlere dehşeti yaşatan şüpheli adliyeye sevk edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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