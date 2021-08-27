Beşiktaş'ta 'Revival Konserleri' başlıyor
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Beşiktaş'ta 'Revival Konserleri' başlıyor

Beşiktaş'ta 'Revival Konserleri' başlıyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beşiktaş Belediyesi, Getir ana sponsorluğunda ve +1 katkılarıyla Türkiye'nin önde gelen müzisyenlerini Revival Konserleri ile bir araya getiriyor.

Beşiktaş Belediyesi, Getir ana sponsorluğunda ve +1 katkılarıyla Türkiye'nin önde gelen müzisyenlerini Revival Konserleri ile bir araya getiriyor. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "28 Ağustos- 5 Eylül tarihleri arasında Sanatçılar Parkı ve Barbaros Meydanı'nda gerçekleşecek olan konserlere tüm halkımızı bekliyorum" dedi.

Beşiktaş Belediyesi, pandemi nedeniyle yaklaşık bir buçuk yıldır devam eden kısıtlamalar sonrası 'Revival Konserleri' düzenliyor. Etkinlik, 28 Ağustos - 5 Eylül tarihleri arasında Sanatçılar Parkı ve İstanbul'un en uğrak noktalarından Barbaros Meydanı'nda gerçekleşecek.

BİRÇOK ÜNLÜ İSİM SAHNE ALACAK

28 Ağustos'ta Moğollar'ın açılışını yapacağı konserler kapsamında Grup Gündoğarken, Kardeş Türküler, Melek Mosso, ve Ceylan Ertem Sanatçılar Parkı'nda sahne alacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel gerçekleşecek Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Gülşen konseri ise Barbaros Meydanı'nda dinleyicilerle buluşarak, Zafer Bayramı coşkusunu daha da artıracak.

"REVİVAL KONSERLERİMİZE TÜM KOMŞULARIMIZI BEKLİYORUZ"

Müziğin iyileştirici gücüne vurgu yapan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Müziğin gücüyle yeniden canlanmak için Beşiktaş'ta sanatçılar ile İstanbulluları tekrar bir araya getirmenin heyecanını yaşıyoruz. 28 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında Beşiktaş'ta birçok değerli sanatçımızın sahne alacağı Revival Konserlerimize tüm halkımızı bekliyorum" diye konuştu.

KONSER PROGRAMI

28 Ağustos- Moğollar/ Sanatçılar Parkı

29 Ağustos- Grup Gündoğarken/ Sanatçılar Parkı

30 Ağustos- Gülşen/ Beşiktaş Barbaros Meydanı (Zafer Bayramı Özel Konseri)

1 Eylül- Kardeş Türküler/ Sanatçılar Parkı (Dünya Barış Günü Özel Konseri)

 4 Eylül- Melek Mosso/ Sanatçılar Parkı

 5 Eylül- Ceylan Ertem/ Sanatçılar Parkı

Konser etkinliklerine katılımın ücretsiz olacağı ve etkinlik alanında HES kodu kontrolüyle ateş ölçümü yapılacağı kaydedildi. Konserler saat 21.00'de başlayacak


Beşiktaş'ta 'Revival Konserleri' başlıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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