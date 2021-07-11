Beşiktaş'ta refüje çarpan otomobil yan yattı

Beşiktaş'ta refüje çarpan otomobil yan yattı Yan yatan aracın sürücüsü hafif şekilde yaralandı Beşiktaş da seyir halindeki hafif ticari aracın sürücüsü hakimiyetini kaybetti.

Beşiktaş'ta refüje çarpan otomobil yan yattı

Yan yatan aracın sürücüsü hafif şekilde yaralandı

İSTANBUL - Beşiktaş da seyir halindeki hafif ticari aracın sürücüsü hakimiyetini kaybetti. Refüje vurduktan sonra yan yatan aracın sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücüyü tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı.

Olay saat 12.40 sıralarında Beşiktaş Ulus mahallesi Ahmet Adnan Saygun Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki 34 TR 6739 plakalı Fiat Doblo aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüje çarpan araç yan yattı. Yan yatan araç park halinde bulunan bir otomobile santimlerle çarpmaktan kurtuldu. Kazada araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Yaralı araç sürücüsü tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen trafik ekipleri ise yolu kısa süreliğine kapattı. Aracın çekilmesi ve yolun temizlenmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Yıldız