Beşiktaş'ta kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı - Haberler
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Beşiktaş'ta kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı

Demirören Haber Ajansı / Murat Deliklitaş - Haberler | Güncel

BEŞİKTAŞ'ta, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerleri parçalayarak şarampole uçtu.

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BEŞİKTAŞ'ta, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerleri parçalayarak şarampole uçtu. Kazada, sürücü ile eşi hafif şekilde yaralandı.

Olay, Levent Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yolunda saat 08.00'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 SZG 56 plakalı otomobilin sürücüsü Ömer Adak, köprü yönüne seyir halindeyken viraja girdiği sırada, çiğ yüzünden kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, bariyerleri parçalayarak şarampole uçtu. Yaklaşık 10 metre boyunca taklalar atarak yuvarlanan otomobil, ağaç dallarına çarparak durabildi.

Kaza sonrası, Ömer Adak ile yanında oturan eşi Yağmur Adak, otomobil içinde sıkıştı. Adak çifti, kazayı görerek yardıma koşan diğer sürücüler tarafından araçtan çıkarıldı. Hafif şekilde yaralanan çift, ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


- İstanbul
Beşiktaş'ta kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı

Beşiktaş'ta kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı

Beşiktaş'ta kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı

Beşiktaş'ta kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı

Beşiktaş'ta kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı

Beşiktaş'ta kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı

Beşiktaş'ta kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı

Demirören Haber Ajansı / Murat Deliklitaş - Son Dakika Haberleri

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