Beşiktaş'ta 30 Ağustos programı resmi törenle başladı

Beşiktaş'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü kutlamaları bu sabah gerçekleştirilen resmi törenle başladı.

Beşiktaş'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü kutlamaları bu sabah gerçekleştirilen resmi törenle başladı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da katıldığı tören Beşiktaş Anadolu Lisesi'nde gerçekleşti.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Beşiktaş'ta düzenlenen farklı etkinliklerle kutlanıyor. Sabah saatlerinde ilçe protokolünün katıldığı resmi törenle başlayan kutlamalar, 19.45'te Balmumcu'da Zafer Yürüyüşü ile devam edecek. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile vatandaşlar ellerinde bayrak ve meşalelerle marşlar söyleyerek Barbaros Meydanı'na yürüyecek. Akşam saat 21.00'da ise 'Revival Konserleri' kapsamında Türk pop müziğinin sevilen ismi Gülşen Barbaros Meydanı'nda sahne alacak.

GRUP GÜNDOĞARKEN SANATÇILAR PARKI'NDA SAHNE ALDI

Cumartesi akşamı Moğollar konseriyle başlayan etkinliğin ikinci gününde Grup Gündoğarken Sanatçılar Parkı'nda sahne aldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konsere Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da katıldı. Şarkıların hep birlikte söylendiği konserde dinleyiciler unutulmaz bir gece yaşadı.

"CUMHURİYETİ DEMOKRASİ İLE TAÇLANDIRACAĞIZ"

Başkan Akpolat, konser sonrası geçtiğimiz günlerde yaşanan orman yangınları nedeniyle zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılması için; Grup Gündoğarken adına Tema Vakfına fidan bağışladığını duyurdu. Bağışlanan fidanların plaketini sanatçı Burhan Şeşen'e takdim eden Akpolat, sahnede yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Öncelikle Grup Gündoğarken'e Beşiktaş halkı adına bizlere böyle muhteşem bir konser verdikleri için yürekten teşekkür ediyorum. Zafer haftasında burada hep beraber olmak, bir arada olmamızı daha anlamlı kılıyor. Yangınlar, seller, pandemi hepimizin umudunu biraz kırdı. Ama umudumuzu asla yitirmeyeceğiz. Herkes el ele, kol kola, omuz omuza bu sorumluluğunu yerine getirecek. ve biz Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız. Dün Moğollar vardı sahnemizde bugün Grup Gündoğarken'i ağırladık. 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde burada Kardeş Türkülerle beraber olacağız. 4 ve 5 Eylül'de ise Melek Mosso ve Ceylan Ertem konserlerimiz olacak. Bütün komşularımızı konserlerimize bekliyoruz. Kurtuluş Savaşı'nı zaferle taçlandırdığımız 30 Ağustos'u ise tüm halkımızla birlikte Beşiktaş Meydanı'nda Gülşen konseri ile büyük bir coşkuyla kutlayacağız."

SANATÇILAR PARKI'NA A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI İÇİN DEV EKRAN KURULDU

Beşiktaş Belediyesi, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda 8'li Final maçında Çek Cumhuriyeti'yle karşı karşıya geldiği müsabakaya özel Sanatçılar Parkı'nda dev bir platform kurdu. Vatandaşlar milli mücadeleyi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile dev ekranda izleyerek A Milli Kadın Voleybol takımına destek verdi. Beşiktaş Belediyesi ekipleri de karşılaşmayı izleyenlere Türk Bayrağı dağıttı. Vatandaşların ve Başkan Rıza Akpolat'ın büyük heyecanla izlediği karşılaşmayı A Milli Kadın Voleybol takımı 3-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı