Beşiktaş'ta 3 kişinin bıçakla yaralanması Beşiktaş,bıçakla yaralama,
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Beşiktaş'ta 3 kişinin bıçakla yaralanması Beşiktaş,bıçakla yaralama,

25.01.2021 18:03 | Son Güncelleme: 25.01.2021 18:14

Beşiktaş'ta, yabancı uyruklu 2'si kadın 3 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı.

Beşiktaş'ta, yabancı uyruklu 2'si kadın 3 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün akşam saatlerinde Vişnezade Mahallesi Süleyman Seba Caddesi'nde Rus uyruklu Aleksandra V, Aleksandra R. ve Maxim M'yi bıçakla yaraladığı öne sürülen şüpheli Hasan Hüseyin Y. Cihangir'de yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor.

Beşiktaş'ta 3 kişinin bıçakla yaralanması Beşiktaş,bıçakla yaralama,
Beşiktaş'ta 3 kişinin bıçakla yaralanması Beşiktaş,bıçakla yaralama,
Beşiktaş'ta 3 kişinin bıçakla yaralanması Beşiktaş,bıçakla yaralama,
Beşiktaş'ta 3 kişinin bıçakla yaralanması Beşiktaş,bıçakla yaralama,

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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