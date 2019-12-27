Beşiktaş moral buldu
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Beşiktaş moral buldu

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş evinde Gençlerbirliği'ni ağırladı.

27.12.2019 22:35 | Son Güncelleme: 27.12.2019 22:35
Beşiktaş moral buldu

Süper Lig'in 17. haftasında evinde 'ni ağırladı. Müsabaka Beşiktaş'ın 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar

8. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Nadir'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

16. dakikada Caner'in sol taraftan açtığı ortada ceza sahası içinde Gökhan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

23. dakikada sağ kanatta topla buluşan Candeias'ın ceza sahası dışında yaptığı vuruşu kaleci Karius oyun alanı içine çeldi. Dönen topla buluşan Ayite meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 0-1

43. dakikada Caner'in ceza sahası dışı sol çaprazdan açtığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Diaby'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

49. dakikada Caner'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda seken topa Vida'nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

60. dakikada orta sahada topla buluşan Atiba'nın sağ kanada verdiği pasta N'koudou'nun aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

64. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Gökhan'ın şutunu kaleci Ertaç iki hamlede kontrol etti.

74. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Atiba'nın ceza sahası içine verdiği pasta Oğuzhan'ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

90+1. dakikada sol taraftan Caner'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Atiba'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-1

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx

Beşiktaş: Karius xx, Gökhan xx (Necip dk. 89 ?), Ruiz xx, Vida xx, Caner xx, Atiba xxx, Elneny xx, N'Koudou xxx (Boyd dk. 83 ?), Ljajic xx, Diaby xx (Oğuzhan dk. 46 xxx), Umut xx

Yedekler: Utku, Erdoğan, Rebocho, Kartal, Erdem, Güven

Teknik Sorumlu: Abdullah Avcı

Gençlerbirliği: Ertaç xx, Erdem x (İlker dk. 84 ?), Toure xx, Bjarsmyr xx, Polomat xx, Yasin xx, Sessegnon xx, Candeias xx, Sefa x (Seuntjens dk. 76 xx), Ayite xx

Yedekler: Übeyd, Ahmet Cevat, Ahmet Yavux, Can, Arda, Flavio, Rahmetullah, Soner

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Goller: Ayite (dk. 23) (Gençlerbirliği), Vida (dk. 49), N'koudou (dk. 60), Oğuzhan (dk. 74) Atiba (dk. 90+1) (Beşiktaş)

Kırmızı Kartlar: Nadir (dk. 12), Yasin (dk. 36) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Ruiz, Umut (Beşiktaş), Candeias, Polomat, Toure (Gençlerbirliği)

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İHA
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