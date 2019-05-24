Beşiktaş Kasımpaşa'yı yendi, ligi 3 sırada tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, Güven Yalçın'ın ilk yarıda attığı 3 golle karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrılırken, ligi de 3. sırada tamamladı.

Maçtan dakikalar

10. dakikada Ljajic'in şık pasında ceza sahası dışında topla buluşan Güven Yalçın, 2 rakibinden sıyrılarak kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda top önce sol, ardından sağ direğe çarparak ağlara gitti. 1-0 12. dakikada Koita'nın pasında Atiba'nın müdahale edemediği top Tzereguet'nin önünde kaldı. Mısırlı futbolcunun ceza sahası içinden sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti. 13. dakikada Karim Hafez'in soldan yaptığı ortada Koita müsait pozisyondaki Hayradinovic'e bıraktı. Bu futbolcu yerden düzgün bir vuruş yaparak eşitliği getiren isim oldu. 1-1 21. dakikada Kasımpaşa sağdan etkili geldi. Popov'un ceza sahası içine pasında topla buluşan Trezeguet'nin sert şutunda Karius topu kornere gönderdi. 33. dakikada Kagawa'nın pasında Quaresma bekletmeden ceza sahası içine ortaladı. Kale sahası önünde iyi yükselen Güven kafayı vurdu ancak top az farkla üstten auta gitti. 40. dakikada Güven Yalçın'ın pasıyla ceza sahasına giren Ljajic, 2 Kasımpaşalı oyuncunun arasından şutunu atmak isterken yerde kaldı ancak top kaleye doğru yöneldi. Savunma son anda çizgiden çıkardı. 44. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği topu Atiba kafayla ceza sahasına gönderdi. Kasımpaşa defansının teması sonrasında kendisini unutturan Güven Yalçın kaleciden önce topa dokunarak topu filelere gönderdi. 2-1 45+1. dakikada Beşiktaş çok baskılı geldi. Üst üste ortaların ardından top son olarak Ljajic'te kaldı. Bu futbolcunun pasında Güven Yalçın, kale ağzında dokunarak hat-trick yaptı ve Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. 59. dakikada kazanılan serbest vuruşu Ljajic kullandı. Boşnak futbolcunun ceza sahasına ortasında Vida kafayı vururken top yandan az farkla auta çıktı. 63. dakikada Pavelka'nın pasında Trezeguet savunmanın arkasına sarkarken, kaleci Karius son anda ceza sahası dışına çıkarak topa müdahale etti ve tehlikeyi önledi. 67. dakikada Pavelka'nın pasında Mirin'in müdahale ettiği top son olarak Koita'nın önünde kaldı. Vida'dan sıyrılan golcü oyuncu farkı 1'e indiren isim oldu. 3-2 76. dakikada Caner Erkin sol kanattan bindirip, ceza sahası içinde müsait pozisyondaki Larin'i gördü. Bu futbolcunun şutunda top yandan az farkla auta gitti. 79. dakikada Pavelka'nın pasıyla topla buluşan Trezeguet sağ çaprazdan çok sert vurdu, Karius gole izin vermedi. Dönen topu Koita tamamladı ancak Karius bu pozisyonda da başarılıydı. 84. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Caner Erkin geçti. Caner'in vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı. 89. dakikada Oğuzhan Özyakup'un pasında Güven Yalçın ceza sahası içinde bekletmeden vurdu. Bu pozisyonda kaleci Scuffet ayaklarıyla gole engel oldu. 90+3. dakikada rakibini topsuz alanda indiren Lens, ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Lens 5 dakikada iki sarı kart gördü.

Stat: Vodafone Park Hakemler: Mete Kalkavan xx, Erdinç Sezertam xx, Samet Çiçek xx Beşiktaş: Karius xx, Necip x (Mustafa dk. 71 x), Vida xx, Mirin xx, Caner xx, Atiba xxx, Quaresma xx (Lens dk. 55 x), Kagawa xxx (Oğuzhan dk. 80 x), Ljajic xxx, Güven xxxx, Larin x Yedekler: Utku, Ersin, Roco, Muhayer, Alpay, Rıdvan Teknik Direktör: Şenol Güneş Kasımpaşa: Scuffet xx, Popov xx, Ben Youssef x, Veysel x, Karim Hafez xx, Tarkan xx, Pavelka xx, İlhan xx (Veigneau dk. 70 xx), Hayradinovic xx (Heintz dk. 62 xx), Trezeguet xx, Koita xx (Perica dk. 84 ?) Yedekler: Eray, Josue Sa, Hasan, Uğurcan, Çağtay, Özgür, Azad Teknik Sorumlu: İlyas Öztürk Goller: Güven (dk. 10, dk. 44 ve 45+1) (Beşiktaş), Hayradinovic (dk. 13), Koita (dk. 67) (Kasımpaşa) Kırmızı kart: Lens (dk. 90+3) (Beşiktaş) Sarı kart: Ljajic (Beşiktaş)

BEŞİKTAŞ LİGİ 3. SIRADA TAMAMLADI Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden ve sahasında 3-2 kazanan Beşiktaş, ligi 3. sırada tamamlamayı garantiledi. Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında taraftarı önünde Kasımpaşa'yı konuk eden Beşiktaş, karşılaşmayı 3-2 kazanarak puanını 65'e yükselterek ligi 3. sırada tamamlamayı garantiledi. Bu sezon ligde çıktığı 34 karşılaşmada 19 kez galibiyet elde eden Beşiktaş, 8 mücadeleden beraberlikle ayrılırken 7 kez de sahadan puansız olarak döndü. Kasımpaşa karşısında aldığı bu sonuçla önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan siyah-beyazlılar, sezonu daha geç açacak.

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İHA