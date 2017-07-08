Beşiktaş'ın Diego Costa Planı!
Pepe transferiyle çıtayı yükselten Kartal, son olarak gözünü dünyaca ünlü golcü Diego Costa'ya çevirdi.
Pepe transferiyle çıtayı yükselten Kartal, son olarak gözünü dünyaca ünlü golcü Diego Costa'ya çevirdi. Yönetim, aynı zamanda Pepe'nin de menacerliğini yapan yıldız forvetin temsilcisi Jorge Mendes'le görüşmelere başladı.
Bu doğrultuda ilk olarak kadrosunu İspanya La Liga devi Real Madrid'in dünyaca ünlü stoperi Pepe'yle doldurarak savunma hattındaki eksiği kapatan Kara Kartal, bu kez gözünü hücum hattına dikti. Geçen sezon Porto'dan kiralanan Vincent Aboubakar'ın bonservis sorununu çözemeyen yönetim, bu ismin yeri için Chelsea'nin yıldızı Diego Costa'ya gözünü dikti.
Conte biletini kesti
Yönetim, Maviler'in İtalyan menaceri Antonio Conte'yle yaşadığı sorun sebebiyle takımdan gönderilmesine karar verilen 28 yaşındaki futbolcu için aynı zamanda Pepe'nin de temsilciliğini yapan Jorge Mendes'le görüşmelere başladı. Kulübünün yüksek transfer teklifleri sebebiyle Çin Ligi'nden bir ekibe göndermeye sıcak baktığı futbolcunun, Atletico Madrid'e dönmek istediğini iletmesi sonrasında yaşanan karmaşanın Beşiktaş formülüyle çözülebileceği konuşuluyor.
Beşiktaş formülü devrede
Pepe transferiyle Beşiktaş Yönetimi'yle arasındaki bağı güçlendiren dünyaca ünlü menacer Jorge Mendes'in Costa'yı kiralık formülüyle Kartal'a getirebileceği bildirildi. Portekizli menacerin, oyuncusunu yakın ilişkisinin bulunduğu Atletico Madrid'e kazandırıp kulübün 6 ay transfer cezası bulunması sebebiyle Costa'yı bu sürede Beşiktaşlı yapabileceği belirtildi.
Lukaku'yu ManU'ya kaptırdılar
Chelsea ve Atletico Madrid'in bonservis konusunda anlaşamaması halinde Mendes'in, yine de oyuncusunu Beşiktaş'a getirme ihtimali var... Forvet transferi konusunda hedefindeki ilk isim Romelu Lukaku'yu Manchester United'a kaptıran Chelsea, listesindeki Alvaro Morata ve Andrea Belotti ikilisinden birini kadrosuna katabilmek için maaş bütçesi oluşturması gerekmesi sebebiyle Costa'yı kiralık olarak da gönderebilir.
Mendes'e büyük baskı
Yıllık 9 milyon Pound (47 milyon TL) kazanan 28 yaşındaki golcüyü bir an önce elinden çıkarıp Conte'nin istediği forvet transferini yapmayı planlayan Maviler'in, bundan dolayı oyuncunun menaceri Jorge Mendes'e, 'Costa'ya bir an önce kulüp bul' baskısı yaptığı da öğrenildi.
(Fanatik)