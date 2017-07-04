Beşiktaş ile Anlaşan Pepe, Beşiktaş'ın Şampiyonluk Görüntülerini Paylaştı
Beşiktaş'ın Real Madrid'den transfer ettiği Pepe, bu sezon şampiyonluğun ardından teknelerle boğaz turu yapan taraftarların fotoğrafını paylaşarak, "Bu sene?" yorumunu yaptı.
Beşiktaş, Real Madrid'in dünyaca ünlü Portekizli savunmacısı Pepe'yi transfer ettiğini İnstagram sayfasından duyurdu.
PEPE TARAFTARLARA MESAJ VERDİ
Beşiktaş'ın bu transferi duyurmasının ardından Pepe, kişisel Twitter sayfasından Beşiktaşlı taraftarların şampiyonluk kutlamalarındaki teknelerle boğaz turu yaparkenki fotoğrafını paylaşarak, "Bu sene"? yorumunu yaptı. Taraftarlar ise bu paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.
İşte Pepe'nin Beşiktaş paylaşımı;