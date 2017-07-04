Beşiktaş ile Anlaşan Pepe, Beşiktaş'ın Şampiyonluk Görüntülerini Paylaştı

Beşiktaş, Real Madrid'in dünyaca ünlü Portekizli savunmacısı Pepe'yi transfer ettiğini İnstagram sayfasından duyurdu.

PEPE TARAFTARLARA MESAJ VERDİ

Beşiktaş'ın bu transferi duyurmasının ardından Pepe, kişisel Twitter sayfasından Beşiktaşlı taraftarların şampiyonluk kutlamalarındaki teknelerle boğaz turu yaparkenki fotoğrafını paylaşarak, "Bu sene"? yorumunu yaptı. Taraftarlar ise bu paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.

İşte Pepe'nin Beşiktaş paylaşımı;