Beşiktaş Hatayspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 1 Mayıs Beşiktaş Hatayspor maçının gollerini kim attı?
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Beşiktaş Hatayspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 1 Mayıs Beşiktaş Hatayspor maçının gollerini kim attı?

Beşiktaş Hatayspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 1 Mayıs Beşiktaş Hatayspor maçının gollerini kim attı?
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Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş, Hatayspor'la karşılaşıyor. Şampiyonluk yolunda belki de sezonun en kritik 90 dakikasına çıkan siyah-beyazlılar kayıpsız yoluna devam etmek istiyor. Vodafone Park'ta saat 20.30'da başlayan mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetiyor. Beşiktaş Hatayspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 1 Mayıs Beşiktaş Hatayspor maçının gollerini kim attı?

Beşiktaş Hatayspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 1 Mayıs Beşiktaş Hatayspor maçının gollerini kim attı?Süper Lig tüm hızıyla devam ederken sporseverler Beşiktaş Hatayspor maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Beşiktaş Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta? Beşiktaş Hatayspor hangi kanalda? Beşiktaş Hatayspor 11'ler! Beşiktaş Hatayspor canlı izle! Maçtan dakikalar! Beşiktaş Hatayspor maç özeti izle! Maç özeti çıktı mı?

HATAYSPOR BEŞİKTAŞ İLK 11LERİ

  • Beşiktaş: Ersin Destanoğlu; Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala; Josef; Ghezzal, Atiba, Ljajic, N'Koudou; Larin.
  • Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Katranis, Rayane Aabid, Ribeiro, Adama Traore, Boupendza, Akintola, Diouf.

BEŞİKTAŞ HATAYSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Hatayspor Beşiktaş maçı 3-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile devam ediyor. Maçta şuan ilk yarı bitti. Sonuçlarını paylaşacağız. Takipte kalabilirsiniz.

MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?

Dakika 1: Ghezzal'ın sol kanattan ön direğe doğru kullandığı köşe vuruşunda Akintola ters bir kafa vurdu ve topu kendi ağlarına gönderdi: 1-0

Dakika 10: Atiba'nın pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Larin, dar açıdan yakın direk dibine sert bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi: 2-0

Dakika 13: Rosier'in pasıyla yay topla buluşan Ljajic, bekletmeden Larin'i gördü. Larin, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topun dibine girdi ve fileleri havalandırdı: 3-0

Dakika 37: Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Ghezzal'ın pasıyla topla buluşan N'Koudou, şut açısını yaratıp vuruşunu yaptı. Ribeiro'dan da seken top ağlara gönderdi: 4-0

Dakika 43: Ghezzal'ın pasıyla sağ kanattan ceza sahasına sokulan Rosier topu arka direğe sert kesti. O noktada topa dokunan Rıdvan topu ağlara gönderdi: 5-0

Dakika 54: Yusuf'un hatalı pasıyla topla buluşan Larin, şık bir plase ile topu filelere gönderdi: 6-0

Dakika 64: Sağ kanattan Rosier'in ortasında arka direkte Larin topa dokundu ve topu bir kez daha filelere gönderdi: 7-0

Maç sonucu : 6-0 devam ediyor...

BEŞİKTAŞ GOLLERİNİ KİM ATTI?

  • Ghezzal (kendi kalesine) dakika 1
  • Larin dakika 10
  • Larin dakika 13
  • Ribeiro dakika 37
  • Rıdvan dakika 43
  • Larin dakika 54
  • Larin dakika 64

HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ İZLE

Özet linki maç bitiminde aktif olacaktır.

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Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz.

BB Erzurumspor - Beşiktaş maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 11 Nisan Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Beşiktaş maçının gollerini kim attı?


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Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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