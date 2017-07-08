Beşiktaş, Gökhan İnler ile Yollarını Ayırdı

Geçtiğimiz sezonun başında İngiltere Premier Ligi Şampiyonu Leicester City'den transfer edilen Gökhan İnler, siyah-beyazlı formayla ligin ilk yarısında oynama imkanı bulsa da ikinci yarıda kadroya girmekte zorlanmıştı. Daha çok forma şansı bulmak isteyen İnler, Şenol Güneş "Gidebilir" sözü üzerine sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Beşiktaş ile son idmanına çıkan İnler, idman sonrası takım arkadaşlarıyla vedalaşarak tesislerden ayrıldı.

"FENERBAHÇE VEYA GALATASARAY'A GİTMEYECEĞİM"

Gökhan İnler, ayrılma sürecinde siyah-beyazlı yönetime Fenerbahçe veya Galatasaray'a gitmeyeceğine dair söz verdi. Beşiktaş yönetiminin "Artık serbest futbolcusun, istediğin yere gidebilirsin" demesine rağmen Gökhan İnler "Serbest olabilirim ama Beşiktaşlıyım. Siz de bana büyük bir jest yapıyorsunuz. Bu yüzden hiçbir şekilde Galatasaray veya Fenerbahçe'ye gitmeyeceğimin sözünü veriyorum. Bu benim kendi sözümdür" diyerek Fenerbahçe ve Galatasaray'a daha ilk günden kapıyı kapatmış oldu. Gökhan İnler'e Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Göztepe'nin ilgisi olduğu ve oyuncunun büyük bir ihtimal bu takımlardan birine transfer olacağı öğrenildi.