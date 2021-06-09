Beşiktaş Esports PUBG Mobile Akademi başvuru formunu yayınladı
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Beşiktaş Esports PUBG Mobile Akademi başvuru formunu yayınladı

Beşiktaş Esports PUBG Mobile Akademi başvuru formunu yayınladı
Playerbros - Haberler | Gamegar

Beşiktaş Esports PUBG Mobile Akademi kadrosuna oyuncu arıyor.

Beşiktaş Esports PUBG Mobile Akademi kadrosuna oyuncu arıyor.

Beşiktaş Esports, resmi Twitter adresinden paylaştığı gönderi ile organizasyonun PUBG Mobile Akademi kadrosunda yer almak isteyen oyuncular için başvuruları açtıklarını duyurdu.

gidebileceğiniz başvuru formunda Ad, Soyad, Yaş, Öğrenim Durumu, Yaşadığınız İl/İlçe, Adres ve Eposta bilgilerinizi girip organizasyonun PUBG Mobile Akademi kadrosunda oynamak için başvurunuzu yapabilirsiniz. Organizasyonun discord adresine de ulaşabilirsiniz..

Kaynak: Playerbros

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