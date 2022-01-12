Beşiktaş Belediyesi, tüm önlemlerini alarak çalışmalarını hızlandırdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş Belediyesi, tüm önlemlerini alarak çalışmalarını hızlandırdı

Beşiktaş Belediyesi, tüm önlemlerini alarak çalışmalarını hızlandırdı
Bültenler - Haberler | Güncel

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da karla mücadele ekiplerinin 7/24 sahada görev yapacağını belirtti.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Bültenler) - Afet Koordinasyon Merkezi ( AKOM) bugün ve yarın için İstanbul'da kar yağışı uyarısında bulundu. Beşiktaş Belediyesi ekipleri de çalışmalarını hızlandırarak olumsuz hava koşullarına karşı bütün önlemlerini aldı. Beşiktaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı 350 personel 66 araç-iş makinası ilçe genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için 7/24 aralıksız çalışmalarına devam ediyor. Belediye ekipleri kar yağışı ve buzlanma riskine karşı da kar küreme araçlarını ilçenin kritik noktalarına konuşlandırdı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da mesai arkadaşlarını Fen İşleri Garajı'nda ziyaret ederek çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı. Ekiplerin zorlu kış mesaisine hazır olduğunu belirten Başkan Akpolat şunları söyledi:

"Beklenen kar yağışı için 66 araç-iş makinesi ve karla mücadele ekibimiz ile kışa hazırız. Tüm komşularımız olumsuz hava koşullarının oluşturduğu acil durumlarda 444 44 55 numaralı Çözüm Merkezimizle 7/24 iletişime geçebilir."

Aydos Ormanı'nda kar yağışı havadan görüntülendi

Aydos Ormanı'nda kar yağışı havadan görüntülendi

 İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da kar yağışı başladı

 Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title