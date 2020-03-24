Beşiktaş Belediyesi 65 yaş üstü komşularının yanında Beşiktaş Belediyesi Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü komşularına içinde temel gıda malzemelerinin bulunduğu erzak kolilerini dağıtmaya başladı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da mesai arkadaşlarına yardım ederek erzakları ileri yaştaki komşuları için koliledi.

Koronavirüs salgınına karşı Beşiktaş Belediyesi her geçen gün önlemlerini artırıyor. 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle Beşiktaş Belediyesi de ileri yaştaki komşuları için harekete geçti. 7/24 dezenfekte çalışmalarına devam eden ve hijyen seti dağıtarak vatandaşları uyaran belediye ekipleri bugünden itibaren de 65 yaş üstü sokağa çıkamayan komşuları için erzak kolilerinin dağıtımına başladı. Erzak kolilerini alan vatandaşlar belediye ekiplerine hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Belediye Başkanı Rıza Akpolat da bugün Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne gelerek mesai arkadaşlarıyla beraber temel gıda malzemelerinin bulunduğu erzakları ileri yaştaki komşuları için koliledi.

BAŞKAN RIZA AKPOLAT: BU ZOR GÜNLERDE BÜYÜKLERİMİZİN YANINDA OLACAĞIZ

Çalışma sırasında sosyal mesafe kuralına uyan Başkan Rıza Akpolat bu konuda mesai arkadaşlarını da dikkatli olmaları konusunda sık sık uyardı.Başkan Rıza Akpolat çalışmaların büyük bir titizlikle yürütüldüğünü dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:''Yeni Tip Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin büyük kısmı 65 yaş üzerindeki kişiler. Beşiktaş Belediyesi olarak, İlçemizde yaşayan ileri yaştaki sakinlerimizi korumak için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz. İhtiyaç ve taleplerini öğrenmek için 60 yaş üstü komşularımızla iletişime geçiyoruz. Geçtiğimiz hafta, el dezenfektanı, maske, eldiven ve sabun gibi temel hijyen ürünlerini içeren hijyen kitlerini ileri yaştaki komşularımıza ulaştırmaya başladık. Şimdi de pirinç, nohut, bulgur, zeytinyağı, makarna, un gibi gıda ürünlerinden oluşan market kolilerini, belediyemizden Esenlik hizmeti alan ve ihtiyaç sahibi komşularımıza teslim edeceğiz. Beşiktaş Belediyesi, bu zor günlerde her adımda, büyüklerimizin yanında olmayı sürdürecek. ''

Kaynak: Bültenler