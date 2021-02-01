Beşik gibi sallanan İzmir'le ilgili Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı: Yarımadayı vuracak

İzmir'de dün yaşanan 5.1, 4.8 ve 4.7'lik 3 depremin ardından herkes tedirgin oldu. Arka arkaya gelen depremlerin ardından konuşan Prof. Dr. Naci Görür, "7'lik bir deprem olduğu bir yerde bu faylar günün birinde zamanını veremem ama İzmir yarımadasını dolayısıyla İzmir'i vuracak" ifadelerini kullandı.

Yaptığı tutarlı tahminleriyle tanınan Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Fatih Altaylı'nın moderatörü olduğu Teke Tek programında İzmir'de meydana gelen depremleri değerlendirdi.

"GÜNÜN BİRİNDE İZMİR'İ VURACAK"

İzmir'de art arda yaşanan sarsıntılarla ilgili "İzmir depremini tetiklemiştir" diyen Prof. Dr. Naci Görür, "İzmir yarımadası faylarla parça parça olmuş, Sisam fayıyla kesişiyor. Zaman veremem ama günün birinde İzmir'i vuracaktır" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklamaları şu şekilde:

Yer bilimleri henüz daha depremi net olarak kestiremediği için biz insanlara kesin gün, hadi saatten vazgeçtik, kısa bir zaman aralığını doğru kesin veremedikten sonra böyle şeyler söylemek doğru değil. Uyarı mahiyetinde arkadaşımız söylemiş olabilir. Bu tür söylemlerin toplumdaki etkisi getirildiği kaos kargaşa, bir takım olaylar (bizim düşünemediğimiz olaylar da olabilir) bunu söylememek lazım. Bu deprem buraya yaklaşık 70-80kilometre uzaklıkta. Buradaki bir deprem sözünü ettiğimiz körfezde ciddi bir etki yaptı.

"BU FAYLARIN HEPSİ DOĞRUDAN DOĞRUYA KENTİN İÇERİSİNE GİRİYOR"

Bu fayların hepsi doğrudan doğruya kentin içerisine giriyor. Burada olabilecek bir deprem bunların boyutları da 7'ye varabilecek mertebede. Daha çok 6'lar mertebesinde deprem üretirler. Bu fayların hangisi çalışırsa özellikle şu kesimde çok ciddi hasara neden olabilir. Kuzey Güney fayları Sisam fayları ile ilişkili. Bunun özeti: İzmir Yarımadası faylarla parça parça. Ve hemen bu fayların her biri geliyor deprem üreten Sisam faylarıyla kesişiyor. 7'lik bir deprem olduğu bir yerde bu faylar günün birinde zamanını veremem ama İzmir Yarımadası'nı dolayısıyla İzmir'i vuracak."