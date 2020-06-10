Besiciye üçüz buzağı sürprizi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Besiciye üçüz buzağı sürprizi

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde bir besicinin ineği, bir batında üçüz buzağı doğurdu.

10.06.2020 14:22 | Son Güncelleme: 10.06.2020 14:29

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde bir besicinin ineği, bir batında üçüz buzağı doğurdu.

Harman Mahallesi'nde hayvancılıkla geçimini sağlayan Ahmet Görgülü, ineğinin doğumu için veteriner sağlık teknisyeni Burak Yağız'dan yardım istedi.

Ahıra gelen Yağız'ın yardımıyla birkaç dakika arayla iki dişi bir erkek, üçüz buzağı sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi.

Görgülü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 40 yıldır büyükbaş hayvan üreticiliği yaptığını, ilk defa başına böyle bir şey geldiğini söyledi.

Üçüz buzağıların kendisini çok mutlu ettiğini anlatan Görgülü, "Çok sevinçliyim. Büyükbaş hayvan üreticiliği yaptığım için memnum, 40 yıldır üretim yapıyorum. Böyle bir olay ilk defa başıma geliyor. Ayrıca ülke ekonomisine ve hayvancılık sektörüne katkımız olduğundan da mutluyum. Çok seviniyorum." dedi.

Sığır yetiştiriciliğinde üçüz doğumun nadiren görüldüğünü ifade eden veteriner Burak Yağız ise kendisi için de şaşırtıcı bir durum olduğunu söyledi.

Yağız, "9 ay önce suni tohumlama ile gebe bırakılan ve hamileliği boyunca hep takip ettiğimiz simantal melezi ineğimizden, üçüz buzağı almak nasip oldu. Üçüzlerimizin ve annemizin durumları gayet sağlıklı, yetiştiricimizin yüzü gülüyor. Onun yüzü güldüğü için biz de mutluyuz." dedi.

Besiciye üçüz buzağı sürprizi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim Haber
Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim
Çorum'da çobanın 'Aslan gördüm' iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi Haber
Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular Haber
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular
CHP'li Tanal'ın TBMM'de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti Haber
CHP'li Tanal'ın TBMM'de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti
Vatandaşların yüzde 73,3'ü Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor Haber
Vatandaşların yüzde 73,3'ü Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor
Demokrasi mitinglerine katılmak da Demirci'yi kurtarmadı! FETÖ'cü Şükür'e attığı mesajlar başını yaktı Haber
Demokrasi mitinglerine katılmak da Demirci'yi kurtarmadı! FETÖ'cü Şükür'e attığı mesajlar başını yaktı
Türkiye'de ilk kez görüldü! Boyu 90 santim, zehri 1 saat içinde öldürüyor
Türkiye'de ilk kez görüldü! Boyu 90 santim, zehri 1 saat içinde öldürüyor
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için 'Yük' benzetmesi yapan valiyi görevden aldı
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için "Yük" benzetmesi yapan valiyi görevden aldı
İstihdam Kalkanı Paketi ile 25 yaş altı ve 50 yaş üstünün işsizlik sorununa çözüm geliyor
İstihdam Kalkanı Paketi ile 25 yaş altı ve 50 yaş üstünün işsizlik sorununa çözüm geliyor
Aracıyla çarptığı motosiklet sürücüsünü kanlar içinde gören genç kadın, gözyaşlarına boğuldu
Aracıyla çarptığı motosiklet sürücüsünü kanlar içinde gören genç kadın, gözyaşlarına boğuldu
Taziye evinde uyuyan çocuğu öldü sandılar
Taziye evinde uyuyan çocuğu öldü sandılar
Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 3 milyon 971 bine geriledi
Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 3 milyon 971 bine geriledi
Bisikletten düşen çocuk, direksiyonun karnına batması sonucu feci şekilde can verdi
Bisikletten düşen çocuk, direksiyonun karnına batması sonucu feci şekilde can verdi
New York'ta polislerin disiplin kayıtları üzerindeki gizlilik kaldırıldı
New York'ta polislerin disiplin kayıtları üzerindeki gizlilik kaldırıldı
Hamile eşini 19 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı, ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi
Hamile eşini 19 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı, ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı
TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilleri yumruk yumruğa birbirine girdi
TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilleri yumruk yumruğa birbirine girdi
Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, Beşiktaş'a dönmek istiyor
Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, Beşiktaş'a dönmek istiyor
Galatasaray, karton taraftarları tribünlere yerleştirmeye başladı
Galatasaray, karton taraftarları tribünlere yerleştirmeye başladı
Şehit Erman Özcan operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan birinde korona çıktı
Şehit Erman Özcan operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan birinde korona çıktı
Son Dakika: 65 yaş üstü için getirilen sokağa çıkma kısıtlaması esnetildi, 18 yaş altı için kaldırıldı
Son Dakika: 65 yaş üstü için getirilen sokağa çıkma kısıtlaması esnetildi, 18 yaş altı için kaldırıldı
Gaziantep'te define aramak için kazdığı çukura düşen kişi, hayatını kaybetti
Gaziantep'te define aramak için kazdığı çukura düşen kişi, hayatını kaybetti
Fenerbahçe, eski Dortmund'lu Neven Subotiç'i gündemine aldı
Fenerbahçe, eski Dortmund'lu Neven Subotiç'i gündemine aldı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde koronavirüs vakaları sıfırlandı, uyarı geldi: Rehavete kapılmayın
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde koronavirüs vakaları sıfırlandı, uyarı geldi: Rehavete kapılmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüse karşı ilaç müjdesi: Favipiravir isimli ilacı kendi sentezimizle üretmeyi başardık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüse karşı ilaç müjdesi: Favipiravir isimli ilacı kendi sentezimizle üretmeyi...
Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi
Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi
Sevdiği kızla evlenmesine izin verilmeyen 17 yaşındaki davulcu, canına kıydı
Sevdiği kızla evlenmesine izin verilmeyen 17 yaşındaki davulcu, canına kıydı
Kerimcan Durmaz, küs olduğu Caner Çalışır'ın cenazesinde hıçkırıklara boğuldu
Kerimcan Durmaz, küs olduğu Caner Çalışır'ın cenazesinde hıçkırıklara boğuldu
Çin, koronavirüsün kaynağı olarak gösterilen pangolinleri geleneksel ilaç listesinden çıkardı
Çin, koronavirüsün kaynağı olarak gösterilen pangolinleri geleneksel ilaç listesinden çıkardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Fahrettin Altun Musa Farisoğulları Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Polat Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Gülben Ergen
Spor Ali Koç Metin Oktay Nihat Özdemir Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Bursa Haziran Beşiktaş Operasyon
Şu an buradasınız: Besiciye üçüz buzağı sürprizi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 14:35:49. #1.14#
title