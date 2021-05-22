Besicileri ağırlayan Faraşin Yaylası koyun ve kuzu sesiyle şenlendi
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Besicileri ağırlayan Faraşin Yaylası koyun ve kuzu sesiyle şenlendi

Anadolu Ajansı / Fadıl Aslan - Haberler | Güncel

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası geçimini hayvancılıkla sağlayan göçerlerle şenlendi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası geçimini hayvancılıkla sağlayan göçerlerle şenlendi.

Hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı, Şırnak, Hakkari ve Van üçgenindeki Faraşin Yaylası, her yıl ilkbaharda geniş otlakları ve doğal güzellikleri ile çok sayıda besiciye ev sahipliği yapıyor.

Güvenliğin tesis edilmesiyle "Huzur Yaylası" olarak anılan yaylada koyun ve kuzu sesleri yankılanıyor.

Kışın ağıllarda baktıkları büyük ve küçükbaş hayvanları ile hava sıcaklığının artmasıyla yaylaya çıkmak için yola koyulan besiciler için yaklaşık 6 ay sürecek zorlu mesai başladı.

"Yaylada huzur var"

Besicilerden İsmail Şenses, AA muhabirine, 6 aydır hayvanları ağıllarda beslediklerini, ilkbaharın gelmesiyle yüzlerce hayvanla yaylanın yolunu tuttuklarını söyledi.

"Yaylada huzur var. Umarım bu huzur hep devam eder." diyen Şenses, kilometrelerce yolu yaya katettiklerini belirtti.

Şenses, "Yaylada 250'ye yakın büyükbaş, 200 bini aşkın da küçükbaş hayvan var. Yaylada bir kooperatif kurulması bölgemizin de kalkınması demektir. Artık tüketimden üretime geçmek istiyoruz. Kooperetifte süt, peynir, yoğurt üretmek istiyoruz. Bu konuda devletimizin bize sahip çıkmasını istiyoruz." dedi.

Besicileri ağırlayan Faraşin Yaylası koyun ve kuzu sesiyle şenlendi
Besicileri ağırlayan Faraşin Yaylası koyun ve kuzu sesiyle şenlendi
Besicileri ağırlayan Faraşin Yaylası koyun ve kuzu sesiyle şenlendi
Besicileri ağırlayan Faraşin Yaylası koyun ve kuzu sesiyle şenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fadıl Aslan

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