Beşar Esed koronavirüse mi yakalandı? Beşar Esed öldü iddiası doğru mu?

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed ve eşi koronavirüse yakalanndı haberlerinin ardından durumlarının nasıl olduğu merak edilmeye başlandı. Bu kapsamda araştırılan sorular Beşar Esed öldü iddiası doğru mu? Beşar Esed'in sağlık durumu nasıl? Beşar Esed'in eşi Esma Esed kimdir? olarak karşımıza çıktı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs vakalarında dünya genelinde azalma görülürken, Suriye Devlet Başkanı'nın koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

BEŞAR ESAD KORONAVİRÜSE Mİ YAKALANDI?

Beşar Esed ve 2018'de kanser tedavisi gören eşi Esma Esed'in sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Esma Esed, erken teşhis edilen kötü huylu bir meme tümörünün ardından iki sene önce tedavi görmüştü.

BEŞAR ESED ÖLDÜ İDDİASI DOĞRU MU?

Koronavirüse yakalanan Beşar Esad, gözetim altında sağlık durumu hakkında net bir şey söylenmedi ancak öldüğüne dair iddialar asılsız olarak karşımıza çıkıyor.

BEŞAR ESAD KİMDİR?

Suriye Cumhuriyeti devlet başkanıdır.

Baas Partisi'nin genel başkanı ve bir önceki başkan Hafız Esad'ın oğludur. Hafız Esad ölünce, boşalan başkanlık koltuğuna çok kısa bir süre vekaleten Abdülhalim Haddam oturdu.Şam Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1988 yılında mezun olan Beşşar Esad, "göz hastalıkları" alanında çalışmalarını sürdürmüş; bu alanda eğitimine devam etmek için 1992 yılında İngiltere'ye gitti.

1994 yılında kardeşinin bir trafik kazası sonrası ölmesi sonrası Suriye'ye geri dönen Beşşar Esad, babası Hafız Esad'ın halefi olması için eğitildi. Suriye ordusuna giren Beşşar Esad; babasının ölümüyle birlikte yerine geçen geçici Cumhurbaşkanı Abdulhalim Haddam tarafından 11 Haziran 2006'da silahlı kuvvetlerin başına geçirildi.

Suriye-Lübnan ilişkilerinin gerginleştiği 1995 yılında Lübnan dosyasını ele alan Beşşar Esad'ın, 1998 yılında Emil Lahud'un Lübnan Cumhurbaşkanı olması konusunda gayret gösterdiği söylenmektedir.Babasının ölümünden sonra parlamentonun toplanarak cumhurbaşkanlığı için gerekli olan 40 yaş sınırını, 34 yaş sınırıyla değiştirmesi üzerine Beşşar Esad, Suriye Cumhurbaşkanı olmuştur.

Suriye-İsrail ilişkileri konusunda başkanlığı ele almasından itibaren babasının yolunu sürdüren Beşşar Esad, çeşitli uluslar arası konferanslarda İsrail ve ABD aleyhtarı konuşmalarıyla dikkatleri çekmiş; diğer Arap ülkelerinden farklı bir görüntü sergilemiştir.1

1 Eylül olayları sonrası ABD-Suriye ilişkileri git gide gerginleşmiş; ABD, Suriye'yi "teröre destek vermek"le suçlamıştır. İki ülke arasındaki ilişkiler Lübnan Cumhurbaşkanı Refik Hariri'nin öldürülmesi sonrası çıkmaza girmiş; ABD BM Güvenlik Konseyi'nin 1559 sayılı kararıyla Suriye askerlerinin Lübnan'dan çıkmasını sağlamıştır