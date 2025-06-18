Beş Milyoncuk Borç Verir Misin? filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Beş Milyoncuk Borç Verir Misin? filmi ne zaman, nerede çekildi?

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BEŞ MİLYONCUK BORÇ VERİR MİSİN? FİLMİ KONUSU NEDİR?

Zeki ile Metin iki arkadaştır. Bir gün şans oyunu oynarlar ve büyük ikramiyeyi kazanırlar ama bilet arkadaşları Nuri'nin ceketinde kalmıştır. Nuri ceketi eskiciye satmıştır. İkinin bu ceketi aradıkları bir macera başlamıştır.



BEŞ MİLYONCUK BORÇ VERİR MİSİN? FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Zeki Alasya - Zeki

Metin Akpınar - Metin

Perihan Savaş - Perihan

Fatma Belgen - Ayşe

Münir Özkul - Münir

Süleyman Turan - Tekel Nuri

Kenan Pars - Kenan Bey

Selçuk Özer - Teoman

Hulusi Kentmen - Hakim

Hikmet Taşdemir

Osman Alyanak - Halit Baba

Mürüvet Sim

Muharrem Gürses

Feridun Çölgeçen

Celal Yonat - Eskici Veysel

İhsan Gedik - Çilli Burhan

Ajlan Aktuğ - Hippi Cemil



BEŞ MİLYONCUK BORÇ VERİR MİSİN? FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Beş Milyoncuk Borç Verir Misin, Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın başrollerinde oynadığı Osman Fahir Seden'in yönettiği 1975 yapımı Türk filmidir.

. Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın 1975 yılı yapımı olan "Beş Milyoncuk Borç Verir misin" filminin mahalle sahneleri Ortaköy'de çekilmiştir.