Berrak Tüzünataç kimdir? Berrak Tüzünataç hayatı ve biyografisi! Berrak Tüzünataç kaç yaşında, nereli?
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Berrak Tüzünataç kimdir? Berrak Tüzünataç hayatı ve biyografisi! Berrak Tüzünataç kaç yaşında, nereli?

Berrak Tüzünataç kimdir? Berrak Tüzünataç hayatı ve biyografisi! Berrak Tüzünataç kaç yaşında, nereli?
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Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Berrak Tüzünataç, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Berrak Tüzünataç hakkında merak edilenler. Berrak Tüzünataç hayatı ve biyografisi. Berrak Tüzünataç kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Berrak Tüzünataç merak konusu oldu. İşte Berrak Tüzünataç hakkında merak edilen Berrak Tüzünataç kimdir, Berrak Tüzünataç hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

BERRAK TÜZÜNATAÇ KİMDİR?

Doğum tarihi: 2 Kasım 1984

Kaç yaşında: 36yaşında

Nereli: Yalova Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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Birsen Berrak Tüzünataç (2 Kasım 1984, Yalova), Türk sinema ve dizi oyuncusudur. Liseyi Koç Özel Lisesi'nde okumuş, daha sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olmuştur. Daha sonra Number 1 TV'de haber sunarak ekranlara, Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler filmindeki ufak rolüyle de sinemaya adım atan Tüzünataç, Kanal D'de yayınlanan Ödünç Hayat 'ta rol aldı. Elveda Rumeli adlı televizyon dizisinde Vahide karakterini canlandırmakta olan oyuncu dizinin 73. bölümünde, canlandırmış olduğu Vahide karakterinin öldürülmesiyle diziye veda etmiştir. Ezel dizisinde Bade rolünde oynamıştır. Show TV'de yayınlanan Bu Kalp Seni Unutur Mu adlı dizide Yıldız karakterini canlandırdı. En son Biz Böyleyiz filminin hem hikayesini yazmış hem de başrollerinden birini oynamıştır.

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Berrak Tüzünataç kimdir? Berrak Tüzünataç hayatı ve biyografisi! Berrak Tüzünataç kaç yaşında, nereli? - Haberler
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