Bernand Mensah kimdir? Kaç yaşında, nereli, ne iş yapmaktadır? Bernand Mensah hayatı nedir?

Bernand Mensah kimdir? Kaç yaşında, nereli, ne iş yapmaktadır? Bernand Mensah hayatı ve biyografisi nedir?

Bernard Oliver Mensah kimdir? Kaç yaşında, nereli, ne iş yapmaktadır? Bernand Mensah hayatı ve biyografisi nedir?İşte detaylar haberimizde...

BERNAND OLİVER MENSAH KİMDİR?

Bernard Oliver Mensah (d. 17 Ekim 1994, Akra), On Numara mevkisinde oynayan Ganalı millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta forma giymektedir.

KULÜP TAKIM KARİYERİ

Feyenoord Ghana

Gana'nın Accra'da şehrinde doğan Bernard, futbola Feyenoord Ghana da başladı.

Vitória SC

Feyenoord Gana'da başladıktan sonra 2012 yılında Portekiz ligi takımlarından Vitória genç takımına transfer oldu. Vitória takımında profesyonel sözleşme imzalayan Mensah, ilk çıkışlarını 2013-14 sezonunda Vitória B takımı ile yaptı, gol attı ve takımı Segunda Liga'ya yükseldi.

4 Temmuz 2014'te Bernard, takımı ile sözleşmesini sözleşmesini 2018 yılına kadar uzattı, 18 yaşında A Takıma yükseldi. Primeira Liga de ilk maçına 16 Ağustos'ta çıktı ve deplasmanda 3-1 kazanılan Gil Vicente karşısında çıktı ve gol attı.

Atlético Madrid

Bernard, 22 Temmuz 2015 tarihinde İspanya'nın köklü kulüplerinden Atlético Madrid transfer oldu

› Getafe (kiralık)

Atlético Madrid transfer olduktan 1 gün sonra 2015-16 sezonu için La Liga ekiplerinden Getafe kiralık verildi.

› Vitória SC (kiralık)

Mensah, 18 Ağustos 2016 tarihinde eski takımı Vitória kiralık olarak geri döndü.

› Kasımpaşa (kiralık)

26 Temmuz 2017 tarihinde Türkiye Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'ya kiralık olarak transfer oldu.

› Kayserispor (kiralık)

Mensah, 2 Temmuz 2018'de sezon sonu satın alma opsiyonuyla Kayserispor'a kiralandı.

Kayserispor

1 Temmuz 2019 tarihinde 2,8 milyon avro bonservis bedeliyle Kayserispor'a transfer oldu. Kayserispor ile Süper Lig ve Türkiye Kupası müsakabalarında toplamda 54 maça çıktı, 9 gol atıp 9 asist yaptı. 16 Ağustos 2020'de Bernard Mensah, Kayseri'den ayrılarak İstanbul'a gitti.

› Beşiktaş (kiralık)

2020-21 sezonu yaz transfer döneminde Beşiktaş'a satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralık olarak transfer oldu.[10] Beşiktaş, 1 yıllık kiralama ücreti olarak 500 bin avro ödeyecek ve 4,5 milyon avro satın alma opsiyonu olacak. Mensah'a ise 1,25 milyon avro garanti ücret ödenecek. Mensah, 17 Ağustos 2020'de sözleşmeyi imzaladı.

Mensah, Beşiktaş formasıyla ligdeki ilk maçına 13 Eylül 2020 tarihinde sezonun ilk haftasında deplasmanda 3-1 yendikleri Trabzonspor karşısında çıkarken, ilk 11'de yer aldı ve 79. dakikada yerini Adem Ljajic'e bıraktı. Ayrıca Beşiktaş formasıyla ligdeki ilk golünü 63. dakikada penaltıdan attı.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Mensah ilk kez 8 Haziran 2015 tarihinde Gana millî takım formasını giydi.