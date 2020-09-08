Berlusconi'nin sağlık durumunun iyiye gittiği açıklandı
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Berlusconi'nin sağlık durumunun iyiye gittiği açıklandı

Koronavirüse (Covid-19) yakalandığı açıklanan eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin sağlık durumunun iyiye gittiği açıklandı.

Berlusconi'nin sağlık durumunun iyiye gittiği açıklandı
08.09.2020 22:38 | Son Güncelleme: 08.09.2020 22:43

Koronavirüse (Covid-19) yakalandığı açıklanan eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin sağlık durumunun iyiye gittiği açıklandı.

Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin (83) 2 Eylül'de koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı. Eski başbakanın daha sonra rahatsızlanarak San Raffaele hastanesine kaldırıldığı ifade edildi. Berlusconi'nin doktoru Alberto Zangrillo, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Sürekli olumlu evrim içinde bir klinik tablonun gözlemini doğrulayabiliriz. İzlenen tüm klinik ve kan kimyası parametreleri güven verici" dedi.


Kaynak: DHA

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