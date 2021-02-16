BERLİN FİLM FESTİVALİ'NDE BİR TÜRK

1 Mart - 5 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan Berlin Film Festivali'nde özel davetliler arasında yer alacak olan Melih Selçuk, bu yıl Türkiye adına bu daveti alan ilk oyuncu oldu. Cannes'dan sonra dünyanın en büyük ikinci festivali olarak görülen Berlin Film Festivali'nin 'Acting Studio' bölümüne özel davet alan Selçuk, burada çeşitli eğitim ve seminerlere katılacak. Festival, 120 ülke 3000 başvuru arasından seçilen, Melih Selçuk'un da aralarında yer aldığı 12 oyuncuyu geleceğin sinemacıları olarak tanımlıyor. Ayrıca başarılı oyuncu Melih Selçuk'un başrolünde yer aldığı 'Okul Traşı' filmi de festivalin panaroma bölümünde yer alacak filmler arasında bulunuyor.



Kaynak: Snob Magazin