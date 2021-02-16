BERLİN FİLM FESTİVALİ'NDE BİR TÜRK
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

BERLİN FİLM FESTİVALİ'NDE BİR TÜRK

16.02.2021 11:50 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:09
BERLİN FİLM FESTİVALİ'NDE BİR TÜRK

Oyuncu Melih Selçuk, Uluslararası Berlin Film Festivali'nin 'Acting Studio' bölümüne davet aldı. Her yıl düzenlenen festivalde Talents bölümüne dünyanın çeşitli ülkelerinden binlerce başvuru alınıyor.

1 Mart - 5 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan Berlin Film Festivali'nde özel davetliler arasında yer alacak olan Melih Selçuk, bu yıl Türkiye adına bu daveti alan ilk oyuncu oldu. Cannes'dan sonra dünyanın en büyük ikinci festivali olarak görülen Berlin Film Festivali'nin 'Acting Studio' bölümüne özel davet alan Selçuk, burada çeşitli eğitim ve seminerlere katılacak. Festival, 120 ülke 3000 başvuru arasından seçilen, Melih Selçuk'un da aralarında yer aldığı 12 oyuncuyu geleceğin sinemacıları olarak tanımlıyor. Ayrıca başarılı oyuncu Melih Selçuk'un başrolünde yer aldığı 'Okul Traşı' filmi de festivalin panaroma bölümünde yer alacak filmler arasında bulunuyor.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Oğuzhan Koç Demet Şener Merve Dizdar
Spor Arda Turan Deniz Türüç Ersun Yanal Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BERLİN FİLM FESTİVALİ'NDE BİR TÜRK - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 12:09:43. #1.14#
title