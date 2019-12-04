Berlin Filarmoni Piyanolu Dörtlüsü 8 Aralık'ta CRR'de

04.12.2019 11:15 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:16

Berlin Filarmoni Orkestrası üyelerinden oluşan Berlin Filarmoni Piyanolu Dörtlüsü; 8 Aralık akşamı, saat 20.00'de, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak.

Markus Groh (piyano), Luis Esnaola (keman), Matthew Hunter (viyola) ve Knut Weber'den (çello)oluşan dörtlü konserde, kendileri için yazılan eserin Türkiye prömiyerini gerçekleştirecek. "Piyanolu Dörtlü" isimli eser, özellikle Tim Burton'ın film şarkıları ve "Simpsonlar"ın jenerik müziği ile tanınan Amerikalı film müziği bestecisi Danny Elfman tarafından yazıldı.

Berlin Filarmoni Piyanolu Dörtlüsü CRR'deki konserinde ayrıca; İngiliz besteci Benjamin Britten'in öğretmeni olan F. Bridge'in "Piyanolu Dörtlü İçin Fantezi, H. 94" eseri ile piyanolu dörtlü denince ilk akla gelen bestecilerden olan Brahms'ın "Piyanolu Dörtlü No.1, Sol minör Op. 25" eserini icra edecek.

Kendilerini Piyanolu Dörtlü türüne adayan müzisyenlerin repertuvarında; klasisizm, romantizm ve modernizmin bilindik quartetlerine ek olarak yeni ve keşfedilmemiş eserler de yer alıyor.

Kaynak: Bültenler