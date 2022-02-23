Berlin Filarmoni Nefesli Beşlisi'nden Soluk Kesecek Konser ve Ustalık Atölyesi

Topluluk üyeleri, konser öncesi, genç müzisyenlerin eğitimine katkı için bir de ustalık atölyesi gerçekleştirecek.

Berlin Filarmoni Orkestrası'nın kalıcı oda müziği topluluğu olarak 1988'de kurulan Berlin Filarmoni Nefesli Beşlisi, uluslararası saygın festivallerin aranan popüler toplulukları arasında yer alıyor. Beşli, geniş repertuvarı, mükemmel uyumu,icralarındaki ifade ve ton zenginliği ile dikkat çekiyor.

CRR'de, 26 Şubat'ta gerçekleşecek konserde; obuada Andreas Wittmann, klarnette Wenzel Fuchs, fagotta Bence Bogányi, kornoda Stefan Dohr ve piyanoda Özgür Aydın İstanbullulara unutulmaz bir müzik şöleni sunacak.

Topluluğun konserde icra edeceği eserler ise şöyle: W. A. Mozart'ın "Piyano, Obua, Klarnet, Korno ve Fagot için Kenteti, KV 452", F. Poulenc'in Klarnet ve Piyano için Sonatı ve L.v. Beethoven'ın Piyano, Obua, Klarnet, Korno ve Fagot için Kenteti, Op.16.

Genç Müzisyenlerin Eğitimine Katkı İçin Ustalık Atölyesi

Cemal Reşit Rey Konser Salonu 2022 konser sezonunda, konser programı dışında gerçekleştirdiği etkinliklerle "bilgilendirme" misyonu üstleniyor. Bu misyon ile "Girişte Solda" başlıklı müzik söyleşileri gerçekleştirmeye başlayan CRR Genel Sanat Yönetmenliği, şimdi de genç müzisyenlerin eğitimine katkı sağlamak amacıyla ustalık atölyelerine başlıyor.

Bu kapsamda ilk ustalık atölyesi, 26 Şubat'ta, saat 13.00 ve 14.00 arası, Berlin Filarmoni Nefesli Beşlisi üyeleri ile gerçekleşecek. Atölyeye, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan beş öğrenci katılacak. Bire bir gerçekleşecek ustalık atölyesine katılacak genç müzisyenlerin isimleri şöyle: Obuada Ayşe Melis Demir, kornoda Kağan Berişa, klarnette Deniz Gülbeyaz, fagotta Zeynep Bilgesu Özkaplan, piyanoda ise Alp Çelik.

Konser biletleri 80-50-30 ve 20 TL olarak CRR'de Konser Salonu Gişesi ve Biletix'ten temin edilebilir.

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