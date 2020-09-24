Berlin'de kilisede yangın
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Berlin'de kilisede yangın

24.09.2020 18:38 | Son Güncelleme: 24.09.2020 18:43
Berlin'de kilisede yangın

Almanya'nın başkent Berlin'de bir kilisede yangın çıktı.

Almanya'nın başkent Berlin'de bir kilisede yangın çıktı. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmadığı duyuruldu.

Almanya'nın başkenti Berlin'in batısında Spandau ilçesinde bulunan kilisenin çatısında yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibinin bölgeye sevk edildiği, yangında can kaybı yada yaralanma olmadığı açıklandı. Yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediği öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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