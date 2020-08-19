- Berlin'de Hanau'daki ırkçı saldırıda hayatını kaybedenler için yürüyüş
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- Berlin'de Hanau'daki ırkçı saldırıda hayatını kaybedenler için yürüyüş

- Berlin'de Hanau'daki ırkçı saldırıda hayatını kaybedenler için yürüyüş Almanya'nın başkenti Berlin'de "Hanau saldırısını ve kurbanlarını unutmadık" sloganıyla miting ve yürüyüş gerçekleştirildi.

19.08.2020 23:25 | Son Güncelleme: 19.08.2020 23:31

- Berlin'de Hanau'daki ırkçı saldırıda hayatını kaybedenler için yürüyüş

BERLİN - Almanya'nın başkenti Berlin'de "Hanau saldırısını ve kurbanlarını unutmadık" sloganıyla miting ve yürüyüş gerçekleştirildi.

Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı Hanau kentinde geçtiğimiz 19 Şubat'ta Tobias Rathjen adındaki ırkçı bir saldırgan, Türklerin işlettiği 2 nargile salonuna silahlı saldırıda bulunmuş, 4'ü Türk olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırgan daha sonra evine dönerek önce annesini öldürmüş, ardından da intihar etmişti.

Başkent Berlin'de bugün Hanau'daki ırkçı saldırıda hayatını kaybedenler için miting ve yürüyüş düzenlendi. Irkçılık karşıtı anma mitingini, Berlin'de faaliyet gösteren çok sayıda sivil toplum kuruluşu organize etti. Hermannplatz Meydanı'nda düzenlenen miting, 6 ay önce Hanau'da ırkçı saldırıda öldürülenlerin anısına düzenlenen saygı duruşuyla başladı. HANAU kurbanlarının yakınlarının mesajları okundu ve konuşmalara geçildi. Konuşmacılar, Almanya genelinde yükselen ırkçı eğilimlere ve buna paralel olarak artış gösteren ırkçı cinayetlere dikkat çekti. Ülkedeki diğer ırkçı saldırılarla birlikte Hanau'daki ırkçı cinayetlerin peşinin bırakılmayacağı, unutulmalarına müsaade edilmeyeceği ve bu canice saldırının tüm ayrıntılarıyla aydınlatılıncaya kadar mücadeleye devam edileceği vurgulandı.

Mitinge katılanlar "Irkçılık Alternatif değildir", "Kundakçıları Durdurun", "Müslümanlara Karşı Kışkırtmalara Hayır" yazılı pankartlar taşıdı. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı eylem, yürüyüşle devam etti. Yeni tip korona virüs (Covid 19) salgını nedeniyle maske kuralının uygulandığı anma töreninde çok sayıda polis güvenlik önlemi aldı.

"Binlerce silahlı Nazi var"

Irkçılığa Karşı Eylem Birliği Platformundan Garip Bali yaptığı açıklamada Hanau katliamından 6 ay sonra bir yürüyüş yapma gereği duyduklarını, çünkü ırkçılığa karşı yeterince çalışma yapılmadığını belirtti. Konuyu gündemde tutmak ve unutulmamasını sağlamak istediklerini söyleyen Bali, "Irkçılığa karşı devlet tarafından, politikacılar tarafından yeterince çalışma yapılmıyor. O nedenle bunu gündemde tutmak, kamuoyunda dillendirmek bize düşüyor. Benzeri ırkçı katliamları uygulayabilecek binlerce silahlı Nazi var. Bunların silahsızlandırılmasına ilişkin ciddi girişimler söz konusu değil. Olayların üzerine yeterince gidilmiyor" dedi.

Garip Bali ırkçı tehdide paralel olarak Almanya'da polis içerisinde yabancılara yönelik artan ırkçı şiddetin de araştırılmadığına değindi ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in de bu doğrultuda yapılan önerileri ciddiye almadığını hatırlattı.

- Berlin'de Hanau'daki ırkçı saldırıda hayatını kaybedenler için yürüyüş

Kaynak: İHA

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