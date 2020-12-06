Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın'ın acı günü
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Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın'ın acı günü

06.12.2020 15:26 | Son Güncelleme: 06.12.2020 15:30
Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın'ın acı günü

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın'ın annesi Tayyibe Aydın (83) Erzincan'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın'ın annesi Tayyibe Aydın (83) Erzincan'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aydın'ın cenazesi Terzibaba Mezarlığında defnedildi.

Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Erzincan ili Tercan İlçesi Kargın eski Belediye Başkanı Ramiz Aydın ile Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevinden emekli Talat Aydın ve TCDD Erzincan İşletme Müdürü Kenan Aydın'ın annesi, Eğitimci- Yazar Doç. Dr. Oğuzhan Aydın'ın babaannesi Tayyibe Aydın 83 yaşında hayata veda etti.

Tayyibe Aydın'ın cenaze namazı korona virüsü tedbirleri kapsamında tüm tedbirlere uyularak ikindi namazından önce Terzibaba Mezarlığında kılınarak defin işlemi gerçekleştirildi.

Cenazeye, Erzincan Valisi Mehmet Makas, Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı ve Aydın ailesinin yakınları katıldı. - ERZİNCAN

Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın'ın acı günü
Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın'ın acı günü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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