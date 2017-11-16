Berkin Elvan Davası Öncesi İstanbul Adliyesinde Olağanüstü Önlem

Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin sanık polis F.D'nin yargılandığı dava öncesi adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Adliye karşısındaki meydana büyük bir arama noktası konulurken, meydana çıkan köşelere polis ekipleri yerleştirildi.



Okmeydanı'nda çıkan Gezi Parkı olaylarında, gaz fişeğinin başına isabet etmesi sonucu 269 gün tedavi gördükten sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan davasının görülmesine devam ediliyor.



İstanbul 17'inci Ağır ceza Mahkemesi'nde görülecek dava öncesi adliyenin karşısındaki meydan ve adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.



İstanbul Adalet Sarayı'na vatandaş girişi yapılan 3 ayrı ana girişe polis ekipleri konuşlandırıldı. Çağlayan Metrobüs Durağı köprüsünün altında bekleyen bir ekip, giriş yapacak sivil vatandaşların üzerlerini ve çantalarını ararken, adliyenin karşısındaki meydana arama noktası oluşturuldu. Öte yandan meydana çıkan bütün köşelere de ekipler yerleştirildi. Bir polis köpeği de adliye çevresinde bekletiliyor. Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan ve babası Sami Elvan ile yakınları, bir süre meydanda bekledikten sonra duruşmayı izlemek üzere adliyeye giriş yaptı. - İSTANBUL