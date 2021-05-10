Berkay Yıldız'dan Yurt Dışına Satış Rekoru Sırları!

Yurt dışına yapılan satış stratejileriyle Black Fashion markasının en sevilen modellerini takipçileriyle instagram'dan da paylaştı. Ceo Berkay Yıldız'ın yeni sezon projeleri ve yurt dışı satış rekoru sırlarını herkes merakla bekliyor!

Yurt Dışında % 95 Satış Black Fashion!

Black Fashion yurt dışında yaptığı projelerle birlikte global alanda en çok satış yapan giyim markası olmayı başardı. 2020 ile 2021 yılında % 95 oranında satış yaparak, Türkiye'nin en çok tercih edilen markaları arasında yer aldı.

Black Fashion yaz kreasyonu, kış ve bahar giyim alanında rekor kırmaya devam ederken, 2022 yılının en sevilen renkleriyle yeni döneme de hazırlık yapıyor.

Black Fashion E Ticarette İlk Adres!

İlk adres olarak Black Fashion, Ceo'su Berkay Yıldız'la başarının sırlarını paylaşan markalar arasında yerini aldı. Türkiye'nin en çok satış yapan markası olmasının altında yatan en büyük nedenlerden biri yaratıcılık ve sosyal medya araçlarını en iyi şekilde kullanmak oldu.

Black Fashion İnstagram Adresinde Rekor Kırdı!

İnstagram adresinde kısa zamanda takipçilerinin artmasını sağlayan Black Fashion, başarısını modanın en iyi şekilde değerlendirilerek sunulmasına bağlıyor. Türkiye'nin en sevilen modelleri, yeni sezon ürünlerini paylaşarak, her zaman etkili bir kullanım sağlıyor. @blackfashion hesabıyla yeni takipçilerini bekleyen marka, yeni sezon ürünlerini duyurarak, sosyal medya üzerinden de modanın geleceğine hazırlık yapıyor.

Kaynak: Bültenler