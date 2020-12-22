Berkay Hardal ve eşinin gebelik testi krizi! 3 test peş peşe yanlış sonuç verdi

Geçtiğimiz sene nikah masasına oturan oyuncu Berkay Hardal ve eşi, YouTube kanalları için çektikleri videoda evliliklerini ilk aylarında yaşadıkları hamilelik testi krizini anlattı.

İstanbullu Gelin dizisindeki rolüyle adını duyuran Berkay Hardal, geçtiğimiz sene Ekim ayında Dilan Telkök ile nikah masasına oturdu. Şimdilerde hayatlarına Muğla'da devam eden çift, YouTube kanalları için haklarında merak edilen sorulara cevap verdikleri bir video yayınladı.

"EVDEKİ TESTLER POZİTİF, HASTANEDEKİ NEGATİF ÇIKTI"

Evliliklerinin 2. ayında karın ağrısı nedeniyle hamilelik testi yapan Dilan Telkök yaşadığı ilginç olayı "Sürekli karnım ağrıyordu. Berkay 'Gebelik testi yaptıralım' dedi. İmkansız olduğuna emindim ama sonuç pozitif çıktı. O an başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Yere oturup 'Ben daha çocuğum. Annemi istiyorum' diyerek ağladım. Üç test daha yaptık, hepsi pozitifti. Bu yaptığım testler 5'li set halinde bir kutu içerisinden çıkmıştı. Gece yarısı hastaneye gittik. Sonuç orada negatif geldi. Doktor regl öncesi sonuçların böyle olabileceğini söyleyince rahatladık" dedi.

Pandemi nedeniyle düğün yapamayan çift, 2021 yazında bir düğün yapmayı planladıklarını hatta mayıs ayı için bir mekanla anlaştıklarını söyledi.