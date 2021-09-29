Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olan Çukur ve Alev Alev dizilerinde oynamıştır. Yeni sezonda ise Sadakatsiz dizinde Aras Demir karakterine hayat verecektir. Peki, Berkay Ateş Berkay Ateş kimdir? Sadakatsiz Aras Demir kimdir? Berkay Ateş kaç yaşında, aslen nereli? Berkay Ateş hayatı ve biyografisi nedir? Berkay Ateş dizi ve filmleri neler? İşte detaylar haberimizde...

BERKAY ATEŞ KİMDİR?

Berkay Ateş, 19 Şubat 1987 yılı İstanbul doğumlu tiyatrocu, oyuncu ve tiyatro yazarıdır. Ateş, anne tarafından Malatya, baba tarafından ise aslen Ardahan'lıdır.

Mimar Sinan Üniversitesi İstatistik- Matematik bölümünü kazanmış ancak daha sonrasında bölümü bırakarak Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur.

TİYATRO

Semaver Kumpanya'da tiyatro kariyerine başlayan Berkay Ateş, Mimar Sinan Üniversitesi sınıf arkadaşları Emir Çubukçu ve Can Kulan ile D22 Tiyatrosunu kurmuştur. İnsanın Kaderi İnsandır mottosuyla yola çıkan tiyatro Galata'da kurulmuştur. Ancak maddi koşullar ve Beyoğlu'nun son dönemdeki değişimi sebebiyle tiyatro Kadıköy'de bir köşke taşınmıştır.

Berkay Ateş, aynı zamanda D22 oyunlarından; Kuş Öpücüğü, Yirmi Beş, Karabatak ve Hak oyunlarının yazarıdır.

Ateş, 2017 yılında verilen Cevdet Kudret Edebiyat Ödülleri Tiyatro dalında "Hakikat, Elbet Bir Gün" adlı oyunuyla kazanmıştır. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

DİZİ KARİYERİ

Star TV ekranlarında yayınlanan ve oyuncu kadrosunda Cansu Dere, Vahide Perçin, Can Nergis, Beren Gökyıldız ve Nazlı Gonca Vuslateri gibi isimlerin yer aldığı Anne dizisinde Cengiz Yıldız karakterini oynamış ve oyunculuğu ile dikkat çekmiştir.

Berkay Ateş son olarak Kanal D'de yayınlanan başrollerini Farah Zeynep Abdullah ile Ömer Berk Cankat'ın paylaştığı Gülizar filminde Fettah karakterini oynamıştır. Berkay Ateş, 2018 yılı itibariyle fenomen dizi Çukur'un kadrosuna katılmıştır.

Dizi Kariyeri;

2021- Sadakatsiz

2020 - Alev Alev (TV Dizisi) Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

2018 – Çukur (Mahsun) (TV Dizisi)

2018 – Gülizar (Fettah) (TV Dizisi)

2016 – İstanbul Sokakları (Saltuk) (TV Dizisi)

2016 – Anne (Cengiz) (TV Dizisi)

2015 – Abluka (Ahmet) (Sinema Filmi)

2013 – Yarım Kalan Mucize (İsyancı) (Sinema Filmi)

SİNEMA KARİYERİ

Film kariyerine ilk olarak 2013 yılında başrolünde Nihan Belgin ve Umut Beşkırma oynadığı Yarım Kalan Mucize filmi ile başlamıştır.

2015 yılında Emin Alper'in yazıp yönettiği, başrolünü Mehmet Özgür ile paylaştığı Abluka filmde yer almış ve bu film "Uluslararası Altın Koza'da" en iyi film ödülünü almıştır.

Berkay Ateş, 2015 senesinde 22. Altın Koza Film Festivali'nde "Umut Veren Genç Erkek Oyuncu" ödülünü almaya hak kazanmıştır.

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