Berkay Ateş kimdir? Berkay Ateş nereli, kaç yaşında? Berkay Ateş boyu, kilosu Berkay Ateş, oyunculuğu ile dikkat çekiyor. Çukur dizisindeki performansıyla büyük beğeni toplayan Berkay Ateş sevgilisi kim? Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunu olan oyuncu, sayısız oyunda yer aldı. Berkay Ateş dizilieri ve filmleri...

Berkay Ateş, bir dönem profesonel olarak futbol oynadı, Sessiz Fırtına ile TV ekranlarında görünmeye başladı. Ateş, sinema dünyasına ise Mavi Gözlü Dev ile adım attı. Arkadaşlarıyla Tiyatro D22'yi kurdu. Berkay Ateş kaç yaşında?

BERKAY ATEŞ KİMDİR?

Ateş, 19 Şubat 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. İlköğretimden lise sonuna kadar profesyonel futbol oynadı.

Tiyatro çalışmalarına Semaver Kumpanya'da başlayan Beryak Ateş, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Tiyatro eğitimi gördü. Aynı zamanda Dot Tiyatrosu, Semiha Berksoy Opera Vakfı ve Tiyatro Krek'te asistanlık görevi üstlendi. Yirmi Beş, Karabatak ve Hak oyunlarının yazarıdır.

Berkay Ateş, oyunculuğa ekranda 'Sessiz Fırtına', beyazperdede 'Mavi Gözlü Dev' ile başladı. 2013 yılında iki arkadaşı ile Tiyatro D22'yi kuran Ateş, tiyatro oyunculuğu, yönetmenliği ve oyun yazarlığı alanında çalışmalarını sürdürüyor. 2015 yılında 22. Altın Koza Film Festivalinde "Umut Veren Genç Erkek Oyuncu" ödülüne layık görüldü. Tiyatro oyunculuğu yanı sıra 2007'den bu yana birçok sinema filmi ve dizide yer aldı. 2017 yılında ise Cevdet Kudret Edebiyat Ödülüne layık görüldü.

Berkay Ateş 1,80 boyunda ve 77 kilodur.

FİLMLERİ

2013 Yarım Kalan Mucize

2015 Abluka

2019 Görülmüştür

DİZİLERİ

2016 İstanbul Sokakları

2016 Anne

2018 Gülizar

2018- Çukur

Kaynak: Haberler.com