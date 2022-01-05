Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı

Çukur, Alev Alev, Anne gibi dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren ve şimdilerde Sadakatsiz dizisinde Aras rolünü oynayan Berkay Ateş'in kasım ayında yaşadığı bir olay ortaya çıktı.

"ALKOLLÜ ÇIKACAĞIMI BİLSEYDİM ARAÇ KULLANMAZDIM"

Sabah'ta yer alan habere göre, Berkay Ateş, 25 Kasım günü 04.00'te, Sarıyer'de trafik uygulamasına takıldı. Polisin durdurduğu oyuncu, 144 promil alkollü çıktı. Karakola götürülen Ateş, "Bu kadar alkollü çıkacağımı bilseydim kesinlikle araç kullanmazdım. Pişmanım" diye konuştu.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Ateş'in ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Ünlü oyuncu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

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