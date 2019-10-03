Berkan Saçaklı okulunda unutulmadı

03.10.2019 14:03

Balya ilçesinde, Ilıca Şehit Necmi Gürgen Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, yaz tatilinde vefat eden Berkan Saçaklı için anma etkinliği düzenledi. Okul bahçesinde Okul Müdürü Mehmet Kocabıyık ile Okul Aile Birliği'nin ev sahipliğinde gerçekleşen anma etkinliğinde; Belediye Başkanı Orhan Gaga, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kürcen, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler hazır bulundu.



Okul Müdürü Mehmet Kocabıyık'ın açılış konuşmasının ardından Yeni Cami İmamı Beytullah İçöz, Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulundu, mevlid-i şerif okudu ve dua yaptı. Programa katılanlara teşekkür eden Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kürcen, "Okulumuzun Okul Aile Birliği ve hayırseverlerin birlikte planladıkları bu anlamlı etkinlik beni duygulandırdı. Öğrencimizi rahmetle anıyorum. Ailesine sabırlar diliyorum. Bizde davet üzerine müdürlerimizle birlikte bu davete icabet ettik. Bu tür faaliyetler dini ve milli değerlerimizi yaşatmak adına hem de en çok ihtiyaç duyduğumuz birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek adına güzel etkinliklerdir. Öğrencilerimiz adına bu tür etkinliklerin düzenlenmesi bizleri memnun ediyor. Ben bu etkinliğin geçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Belediye Başkanı Orhan Gaga da, velilerle sohbet etti ve emeği geçenlere teşekkür etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA