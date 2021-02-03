Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'a evlilik teklifi etti
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Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'a evlilik teklifi etti

03.02.2021 08:48 | Son Güncelleme: 03.02.2021 09:29
Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'a evlilik teklifi etti

Yasak Elma dizisinin yakışıklı oyuncusu Berk Oktay, bir süredir birlikte olduğu meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy'a evlilik teklifi etti. "Evet" cevabını alan oyuncu, mutluluğunu da sosyal medya hesabından paylaştı.

Geçtiğimiz şubat ayında eski eşi Merve Şarapçıoğlu ile olaylı bir şekilde boşanan 38 yaşındaki Berk Oktay, uzun süredir aşk yaşadığı Yıldız Çağrı Atiksoy ile evlilik yoluna girdi.

EVLİLİK TEKLİFİ ETTİ

İlişkisini en başından bu yana gözler önünde yaşamayı tercih eden ve aşk dolu pozlarını sık sık paylaşan çiftten Berk Oktay, dün akşam sevgilisine evlilik teklifi etti. Sevgilisinden "Evet" cevabını alan oyuncu, el ele tutuştukları bir pozu Instagram'dan paylaşarak "Beraber yaşlanalım mı? dedim, 'Evet' dedi" notunu ekledi.

Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'a evlilik teklifi etti

MÜJDELİ HABERİ DUYURDU

Aynı fotoğrafı kendi Instagram hesabından paylaşan oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy ise "Gel de 'Evet' deme... Sonsuzluğumuz bir olsun sevgilim" diyerek takipçilerine müjdeli haberi verdi.

Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'a evlilik teklifi etti

YILDIZ'IN AİLESİYLE TANIŞMIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz ayın başında Berk Oktay, İzmir'de ailesini ziyaret ettikten sonra Atiksoy'un evine gitmişti. Oktay, sevgilisinin annesi Yeşim Hanım ve babası Kemal Bey'le çektirdikleri fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Atiksoy da daha önce Oktay'ın ailesiyle tanışmıştı.

Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'a evlilik teklifi etti
Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'a evlilik teklifi etti
Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'a evlilik teklifi etti
Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'a evlilik teklifi etti
Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'a evlilik teklifi etti
Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'a evlilik teklifi etti
Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'a evlilik teklifi etti
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