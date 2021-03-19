Berk Ergier kimdir, bulundu mu? Aydın Kuşadası'nda kaybolan Berk Ergier'e ne oldu?

Berk Ergier bulundu mu? sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. 17 Mart tarihi itibarıyla ele alınan Berk Ergier'e ne oldu? sorusunun yanıtı canlı yayında aranıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen ve Aydın Kuşadası'nda kaybolan Berk Ergier'e ne oldu?

Berk Ergier kimdir? Berk Ergier bulundu mu? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan Berk Ergier'e ne oldu?

BERK ERGİER BULUNDU MU?

2 gündür kayıp olan Berk Ergier'e ne oldu sorusu merak edilen konulardan biri oluyor. Aydın Kuşadası'nda kaybolan Berk Ergier'i aramak için kız kardeşi canlı yayına katıldı.

BERK ERGİER KİMDİR, NE OLDU?

İkiçeşmelik Mahallesi'nde yaşayan evli ve 1 çocuk babası Berk Ergier, geçen salı günü saat 14.00 sıralarında çalıştığı döviz bürosuna gideceğini söyleyerek evinden yaya olarak ayrıldı. Ergier'in, iş yerine gitmemesi üzerine endişelenen mesai arkadaşları durumu ailesine bildirdi. Cep telefonu da kapalı olan Ergier'den 24 saat haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu.

AKUT VE AFAD ARAMA ÇALIŞMALARINA DESTEK VERİYOR

Polis ekipleri, Ergier'in bulunması için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında Ergier'in cep telefonu sinyalinin son olarak Kirazlı Mahallesi'nden geldiği belirlendi. Bunun üzerine, Kirazlı'nın ormanlık kesimlerinde AKUT ve AFAD'ın da verdiği destekle arama-kurtarma faaliyeti yürütüldü. Drone ile desteklenen kurtarma çalışmasına, havanın kararması nedeniyle dün gece ara verildi. Ekipler bugün aynı bölgede arama çalışmalarına devam edecek.

SON GÖRÜNTÜLERİ CEP TELEFONU KAMERASINDA

Öte yandan, Berk Ergier'e (36) ait olduğu iddia edilen son görüntüler ortaya çıktı. Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde Ergier, kaybolduğu salı günü saat 16.30 sıralarında Kirazlı Mahallesi Belentepesi mevkiindeki kayalıklarda bir süre oturup karşıdaki ormanlık araziyi seyrederken görülüyor. Oldukça dalgın olduğu gözlenen Ergier, daha sonra tırmanarak yukarıya çıkıyor.

SOSYAL MEDYA SEFERBER OLDU

Ergier'in eşi Gizem Ergier de sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla, eşinin bulunması için herkesten yardım istemişti. Yakınları, Berk Ergier'in bulunması için sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak, yardım çağrısında bulunmuştu.

MÜGE ANLI'YA ULAŞTILAR

Yakınları Berk Ergier'in bulunması için Müge Anlı'ya ulaşmıştı. Müge Anlı da iki gün önceki yayında Berk Ergier'in bulunması için çağrı yapmıştı.