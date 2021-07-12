Soruşturma tamamlandı! Valilere "militan" diyen CHP eski milletvekili Berhan Şimşek hakkında hapis istemi

CHP eski milletvekili Berhan Şimşek'in geçtiğimiz ocak ayında katıldığı bir televizyon kanalında valilere, kaymakamlara ve yargıçlara yönelik hakaret söylemleriyle ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı. Valilere "militan" diyen Şimşek hakkında, 2 yıla kadar hapis istendi.

CHP'den 2002- 2007 yılları arasında İstanbul milletvekilliği görevinde bulunan Berhan Şimşek'in katıldığı bir televizyon programında valiler, kaymakamlar ve yargıçlara yönelik hakaretlerine ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında Şimşek'in 2 yıl hapsi istendi.

3 ANLAM TAŞIDIĞI BELİRLENDİ

Şimşek, 22 Ocak 2021 tarihinde çıktığı bir programda 'Vali militan, Kaymakam militan, Yargıçlar militan'ifadeleri kullandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, 'militan' kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre, 'bir düşüncenin, bir görüşün başarı kazanması için savaşan, mücadele eden kimse', 'bir siyasal örgütün etkin üyesi', 'mücadelesini zor kullanarak ve yasa dışı yollarla yapan taraftar"' diye 3 anlamının bulunduğu kaydedildi.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'Nİ TEMSİL EDİYORLAR"

İddianamede, 'militan' kelimesinin yasa dışı yollarla mücadele eden, savaşan ve bir siyasal örgütün etkin üyesi olması anlamını taşıdığı, valiler, kaymakamlar ve yargıçların Türkiye Cumhuriyeti'nin yürütme ve yargı organlarını temsil eden kişiler oldukları vurgulandı. Vali, kaymakam ve yargıçların Anayasa ve kanunlara uygun olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına çalıştıklarının ifade edildiği iddianamede, bu sıfatlar haiz kişilere 'militan' denmesinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve devletin yargı organlarının illegal bir idari örgütlenme olarak algılanmasına sebebiyet vereceği kaydedildi.

YARGI ORGANLARINI AŞAĞILAMA SUÇU

İddianamede, Berhan Şimşek'in katıldığı televizyon programında söylediği 'Vali militan, Kaymakam militan, Yargıçlar militan' sözlerinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve devletin yargı organlarını aşağılama suçunu oluşturduğu belirtildi.

2 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Şimşek'in suçlamaları kabul etmediğinin anlatıldığı iddianamede, 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin yargı organlarını alenen aşağılama' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İçişleri Bakanlığı'nın müşteki olarak yer aldığı iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Şüpheli Şimşek, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı