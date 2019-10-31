Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel, 30 yaşında annesinden dayak yediğini itiraf etti

31.10.2019 11:11

Bergüzar Korel'in yurt dışında yaşayan ve yönetici olan ablası Zeynep Korel, oturduğu sitede günlüğü 400 TL'ye evlere temizliğe, saatliği 70 TL'ye de köpek gezdirmeye başladı. Bu olayın kısa sürede gündem olmasıyla ilgili bir röportaj veren Zeynep Korel, yaşadıklarını anlattı.

"ANNEM İKİ KIZINI BİRBİRİNE KIRDIRDI"

Günaydın'a konuşan Zeynep Korel, anne ve babasının sorunlu bir evlilik yaşadıklarını söyleyerek "Aldatılmış bir kadındı annem. Evde hep kavga vardı. Annem hep 'Zeynep olmasaydı boşanırdım' derdi. Beni engel olarak gördü. Sevilmediğimi düşünüyordum. Annem, bendeki hatalarını Bergüzar'da yapmadı. Bergüzar bana 'küçük anne' derdi. Çok düşkünüm ona… Annem beni uçurumdan attı. İki kızını birbirine kırdırdı.

"BERGÜZAR, KIZIMIN MASRAFLARINI KARŞILADI"

Kardeşi Bergüzar Korel'in eşi Halit Ergenç ile aralarını bozan kişi olarak gösterilen Zeynep Korel sözlerine şöyle devam etti "Kardeşimin evliliğiyle ilgili hiç konuşmadım, sadece ABD'deki işimi anlattım. Bergüzar bana aylık yardım yapmadı; istemem de zaten. Sadece kızımın eğitim ve sağlık masraflarını karşılıyordu."

"30 YAŞINDA DAYAK YEDİM"

"Babamdan da, annemden de şiddet gördüm. Babam dayak yiyerek büyüdüğü için ona bu durum normal geliyordu. Onu suçlamıyorum. Annem daha çok psikolojik şiddet uyguluyordu. Ama en son 30 yaşındayken dayağını yedim. Babamı yeni kaybettiğimiz bir dönemdi. İçindeki buhrana yenildi ve bana şiddet uyguladı. O yaşta dayak yemek gururuma dokunmuştu."

"TEMİZLİĞE GİTTİĞİM EVLERDEN DAHA PAHALI BİR EVDE OTURUYORUM"

"Temizlikçilik yaptığımı ben duyurmadım. Olay şöyle gelişti; benim apartmanımda Türkler de oturuyor. Bazı dairelere temizlik yaptığım bilinince Türk komşularım bunu basına sızdırmış. Benden kadın olarak Amerika'da kendi ayakları üstünde durmak için verdiğim mücadeleyi anlatmamı istediler. Ben temizlik şirketi kurmak istiyorum. Ama ilk önce hem para biriktirmem, hem de sistemi öğrenmem lazım, bunun için temizliğe gidiyorum. Ayrıca Amerika'da sınıf ayrımı o kadar da keskin değil. Düşünün, temizliğe gittiğim bazı dairelerden daha pahalı bir evde oturuyorum."

Kaynak: Diğer