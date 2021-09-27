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Bergen kimdir? Bergen nasıl / neden öldü? Bergen ne zaman öldü?

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Bergen kimdir? Bergen nasıl / neden öldü? Bergen ne zaman öldü?

Türk arabesk-fantezi şarkıcısı Bergen, genç yaştaki ölümü ile sevenlerini yasa boğmuş ve ölümünün ardından bugün hala Bergen kimdir? Bergen nasıl / neden öldü? Bergen ne zaman öldü? soruları merak konusu olmuştur. Detaylar haberimizde...

"Acıların Kadını" unvanıyla dönemin Türk arabesk-fantezi şarkıcısı Bergen, genç yaştaki ölümü ile sevenlerini yasa boğmuş ve ölümünün ardından bugün hala Bergen kimdir? Bergen nasıl/ neden öldü? Bergen ne zaman öldü? soruları merak konusu olmuştur. Peki, Bergen kimdir? Bergen nasıl/ neden öldü? Bergen ne zaman öldü? Ayrıntılar haberimizde...

BERGEN KİMDİR?

15 Temmuz 1959'da Mersin'de doğdu. Müzik kariyerine 1982 yılında çıkardığı Şikayetim Var adlı albümü ile başladı. 31 Ekim 1982'de kocası tarafından yüzüne atılan kezzap sonucu iki gözünü de kaybetti, daha sonra sol gözü görme yetisi kazandı[4] ve sağ gözünün hasarı yüzünden saçlarını sağ gözünün üzerine atmasıyla, bazense güneş gözlüğüyle olan imajıyla akıllarda kaldı. 1986'da yayınladığı dördüncü stüdyo albümü "Acıların Kadını"nı albümü ve kendi hayat hikayesini anlatan albümle aynı adlı filmde oynamasının ardından "Acıların Kadını" olarak anılmaya başladı. Sanat yaşamı boyunca Sen Affetsen Ben Affetmem, Kader Diyemezsin, Benim İçin Üzülme, Elimde Duran Fotoğrafın, Neden Dönmesin? gibi pek çok şarkı bıraktı.

Daha sonraları pek çok arabesk ve nostalji konseptli albümlerde şarkıları yer alan Bergen, Ceylan Ertem, Ebru Yaşar, Emrah, Funda Arar, Muazzez Ersoy ve Işın Karaca gibi pek çok sanatçı tarafından cover'landı.

BERGEN NASIL/NEDEN ÖLDÜ? BERGEN NE ZAMAN ÖLDÜ?

14 Ağustos 1989'u 15 Ağustos'a bağlayan gece, Pozantı, Adana'da boşandığı eşi tarafından kurşunlanarak öldürülen; 30 yıllık kısa yaşamına 6 long play, 11 kaset, 129 şarkı ve 1 video filmi sığdıran Bergen memleketi Mersin'e defnedildi. Toroslar, Mersin'deki asri anıt mezarlık ziyarete açıktır.

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Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin Haberleri
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