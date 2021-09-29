Bergen'in katili Halis Serbest'ten tepki çekecek sözler: İlk annesine sıktım, ölmediğini bilseydim onu sağ bırakmazdım - Haberler Magazin
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Bergen'in katili Halis Serbest'ten tepki çekecek sözler: İlk annesine sıktım, ölmediğini bilseydim onu sağ bırakmazdım

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Şarkıcı Bergen'i öldüren Halis Serbest, konuk olduğu programda hem kadın cinayetlerine karşı olduğunu da hem de şarkıcının annesini öldürmediği için pişman olduğunu söyledi. Bergen'in annesini öldürmek için vuran Serbest, "İlk ona sıktım. Öldü sandım. Ölmese ben onu sağ bırakır mıydım?" diyerek pes dedirtti.

Acıların Kadını olarak tanınan Bergen'in yüzüne önce asit döken sonra da 1989 yılında öldüren Halis Serbest, Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programına özel röportaj verdi. Kadın cinayetlerinden bahseden Serbest, Bergen'in annesi hakkında da tepki çekecek bir açıklama yaptı.

Bergen'in ölmesiyle ilgili konuşan Serbest, "Bunu kendisine söyledim. 'Sen hak ettin, seni öldüreceğim' dedim" ifadelerini kullandı. Muhabirin "Pişman mısın?" sorusuna tüm soğukkanlılığıyla cevap veren Serbest "Yok pişman değilim" dedi.

Bergen'in katili Halis Serbest'ten tepki çekecek sözler: İlk annesine sıktım, ölmediğini bilseydim onu sağ bırakmazdım

Bergen'i öldürmeye gittiğinde asıl hedefinin annesi olduğunu belirten Serbest, "Annesi 'ölümden korkmuyorum' diyordu. İlk ona sıktım. Öldü sandım. Ölmese ben onu sağ bırakır mıydım? Annesinin ölmeyişine çok üzüldüm" şekilde konuştu.

Tüm bu yaşananların ardından kadın cinayetlerine karşı olduğunu söyleyen Halis Serbest, sözlerine şöyle devam etti: "Kadın cinayetlerine kesinlikle karşıyım. Bir bayan, eşine 'Ben anlaşamadım, boşanacağım' diyor. Anlaşamamışlar, olabilir. Yolun açık olsun."

Bergen'in katili Halis Serbest'ten tepki çekecek sözler: İlk annesine sıktım, ölmediğini bilseydim onu sağ bırakmazdım
Haberler.com - Magazin Haberleri
Ecem Altan
Ecem Altan
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/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (3)
Uğur Duran:Bu caniyi ekranlara çıkaranlar utansın asıl... matah bir şeymiş gibi anlatıyor adam ve öyle aval aval film izler gibi izliyorsunuz adamı. RTÜK asıl bunlara ceza vermeli!
Cevap Yaz 1 13 Yayından Kaldır
Fakır:mahlukatta zerre kadar pişmanlık yok
Cevap Yaz 1 14 Yayından Kaldır
Tuğba Tuğba:Bir kadın öldürüyor birini de ölmediği için bilseydim öldürürdüm diyor,üstünede pişman değilim diyor sonrada kadın cinayetlerine karşıyım cahilce diyecem ama değil ssksı varsa acil tedavi altına alınmalı
Cevap Yaz 3 37 Yayından Kaldır
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Haber: Bergen'in katili Halis Serbest'ten tepki çekecek sözler: İlk annesine sıktım, ölmediğini bilseydim onu sağ bırakmazdım - Haberler Magazin
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