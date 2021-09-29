Bergen'in katili Halis Serbest'ten tepki çekecek sözler: İlk annesine sıktım, ölmediğini bilseydim onu sağ bırakmazdım

Acıların Kadını olarak tanınan Bergen'in yüzüne önce asit döken sonra da 1989 yılında öldüren Halis Serbest, Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programına özel röportaj verdi. Kadın cinayetlerinden bahseden Serbest, Bergen'in annesi hakkında da tepki çekecek bir açıklama yaptı.

"BERGEN'İ ÖLDÜRDÜĞÜM İÇİN PİŞMAN DEĞİLİM"

Bergen'in ölmesiyle ilgili konuşan Serbest, "Bunu kendisine söyledim. 'Sen hak ettin, seni öldüreceğim' dedim" ifadelerini kullandı. Muhabirin "Pişman mısın?" sorusuna tüm soğukkanlılığıyla cevap veren Serbest "Yok pişman değilim" dedi.

"BERGEN'İN ANNESİNE DE SIKTIM, ÖLMEYİŞİNE ÇOK ÜZÜLDÜM"

Bergen'i öldürmeye gittiğinde asıl hedefinin annesi olduğunu belirten Serbest, "Annesi 'ölümden korkmuyorum' diyordu. İlk ona sıktım. Öldü sandım. Ölmese ben onu sağ bırakır mıydım? Annesinin ölmeyişine çok üzüldüm" şekilde konuştu.

"KADIN CİNAYETLERİNE KARŞIYIM"

Tüm bu yaşananların ardından kadın cinayetlerine karşı olduğunu söyleyen Halis Serbest, sözlerine şöyle devam etti: "Kadın cinayetlerine kesinlikle karşıyım. Bir bayan, eşine 'Ben anlaşamadım, boşanacağım' diyor. Anlaşamamışlar, olabilir. Yolun açık olsun."

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