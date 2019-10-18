18.10.2019 13:17

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Ankara'da yaptığı görüşmelerin ardından ilçenin çözüm bekleyen sorunları için önemli adımlar atıldığını söyleyerek, "Bergama'yı tarihi yatırımlarla buluşturacağız" dedi.



Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Ankara'da 6 ayrı bakanlıkla yapılan görüşmeler sonucu; sağlık, spor, turizm, doğal gaz, jeotermal ve tarımsal projelerin hızla tamamlanması için çok önemli adımlar atıldığını kaydetti.



Bergama'nın geleceğini turizmin şekillendireceğini ifade eden Başkan Koştu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile yapılan görüşme sonucunda, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı iş birliği ile Bergama'nın uluslararası alanda tanıtımı için özel bir program hazırlanacağını ifade etti. Koştu ayrıca, tarihi Selinos Deresi düzenlenmesi ve gölet projelerini için de geri sayımın başlatıldığının altını çizdi. Jeotermal enerji çalışmalarına hız verileceğinin sözünü aldıklarını vurgulayan Koştu, Ankara'da,termal turizmin Bergama için olan önemini anlattıklarını söyledi.



Bergama'ya sağlık ve tarım yatırımları



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bergama'ya 20 ünitelik ağız ve diş sağlığı, aile sağlığı, toplum ve ruh sağlığı merkezi yapılmasının talimatını verdiğini de aktaran Koştu, Bakırçay bölgesine hizmet veren Bergama'nın sağlık konusundaki eksiklerinin giderileceğini söyledi. Başkan Koştu, Tarım İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin hızla tamamlanması için desteklerin arttırılacağını belirtti. Koştu, Tarım İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin bölgede tarımın gelişmesi ve yaklaşık 5 bin kişinin kişiye istihdam sağlayacak olması nedeniyle hükümet tarafından çok önemsendiğine dikkat çekti.



"Bergama'yı tarihi yatırımlarla buluşturacağız"



Bergama'nın imajını yansıtacak bir 'Kent Meydanı ve Millet Bahçesi' projesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından desteklenerek takip edildiğini belirten Koştu, "Şehir stadının taşınmasıyla, aynı alana yapılacak bir Kent Meydanı ve Millet Bahçesi, Unesco Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Bergama'nın sosyal hayatındaki birçok amaca hizmet edecek; ayrıca ilçemize spor tesisleri kazandırılmasıyla ilgili Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bakanlarımızın Bergama'ya yaptığı ziyaretlerde ve bizim Ankara'daki görüşmelerimizde projelerimiz hakkında sürekli bilgi ve görüş paylaşımında bulunuyoruz. Hükumetimiz ile kurduğumuz diyalog ve yaptığımız işbirliği ile tarihi Bergama'yı tarihi yatırımlarla buluşturacağız" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA