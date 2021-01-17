Bergama ve Kınık'ta kar nedeniyle mahsur kalan araçlar kurtarıldı
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Bergama ve Kınık'ta kar nedeniyle mahsur kalan araçlar kurtarıldı

17.01.2021 13:59 | Son Güncelleme: 17.01.2021 14:03
Bergama ve Kınık'ta kar nedeniyle mahsur kalan araçlar kurtarıldı

İzmir'in Bergama ve Kınık ilçelerinde, kar nedeniyle mahsur kalan araçlar, belediye ekiplerince kurtarıldı.

İzmir'in Bergama ve Kınık ilçelerinde, kar nedeniyle mahsur kalan araçlar, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, yaptığı açıklamada, diyaliz servisi aracının, dün gece kar nedeniyle Cevaplı Mahallesi'nde mahsur kaldığını bildirdi.

Ekiplerin olaya anında müdahale ettiğini ifade eden Koştu, içinde bir hastanın bulunduğu aracın kurtarıldığını belirtti.

Koştu, "Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz Hamzalı Süleymaniye, Kaleardı Caber, Avunduruk, Üçtepe, Maruflar, Öksüzler ve diğer mahallelerimizin yollarında çalışmalarına aralıksız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kınık'ta da belediye ekipleri, kapanan yol nedeniyle Elmadere Mahallesi'ndeki özel maden ocağında mahsur kalan 2'si kamyon 4'ü otomobil 6 aracı kurtardı.

Ayrıca Işıklar, Bademalan, Köseler, Mustaklar, Kodukburnu, Örtüü, Çiftlik, Karatekeli, Sucahlı, Balaban, Musacalı, İbrahimağa mahallelerinin kapanan yolları da Kınık Belediyesi ekiplerince sabaha kadar süren çalışmalar sonucunda açıldı.??

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin

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